Otegi afirma que EH Bildu está preparada para afrontar las generales y su voto "antifascista será decisivo"

BILBAO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que su formación está preparada para afrontar las próximas elecciones generales y se ha mostrado convencido de que el valor de su voto "antifascista será decisivo" también en esos comicios.

Otegi ha comparecido este lunes en la sede de EH Bildu en San Sebastián, donde se celebra una reunión de la Mesa Política para analizar los resultados de las elecciones de este pasado domingo, 28 de mayo.

El líder de la formación soberanista ha querido poner el acento en que "la izquierda independentista ha ganado estas elecciones municipales", y en cuanto a la convocatoria del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de elecciones generales para el próximo 23 de julio, ha dicho que están "preparados para ello".

"Pero el dato político hoy no es la decisión de Sánchez, sino que izquierda independentista ha ganado las elecciones. Si esto puede o no influir o no en los pactos (postelectorales), pues no lo sé, pero eso no está en nuestra mano", ha añadido. En cualquier caso, ha subrayado que "el valor del voto antifascista de EH Bildu también será decisivo en las elecciones generales".

(Habrá ampliación)