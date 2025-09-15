Otegi afirma, tras la suspensión de la Vuelta en Madrid, que la reacción popular ante el "genocidio" de Israel es "sana"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante una rueda de prensa, en la sede del partido, a 29 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press

Dice que, en lugar de "perjudicar la imagen de la ciudad", pone a "a esa ciudad y país a la vanguardia de los países solidarios con Palestina"

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado, ante la suspensión de la última etapa de la Vuelta en Madrid antes de que finalizara por las protestas contra Israel que la reacción popular es "sana" y cree que, al contrario de perjudicar la imagen de la ciudad, "se pone a esa ciudad y poner ese país, en este caso el País Vasco, a la vanguardia de los países solidarios con la causa palestina".

En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, Otegi se ha referido a los incidentes en Madrid durante la última jornada de la Vuelta 2025 que se tuvo que suspender por protestas en apoyo a Palestina

El dirigente de la izquierda abertzale ha señalado que lo ocurrido es fruto de la reacción popular y, en el caso del pueblo vasco, que también desarrolló protestas al paso de la Vuelta, ha subrayado que es un "pueblo muy solidario" con otras causas.

"Lo que ha ocurrido es que esa reacción popular lo que ha hecho es poner en el orden del día y fundamentalmente en la realidad mediática actual un grave problema al que estamos asistiendo todos en directo, que es el del genocidio del pueblo palestino", ha manifestado.

Otegi ha indicado que se asiste a la muerte de hambre de miles de niños, se contabilizan 20.000 niños muertos y "frente a eso, creo que la reacción popular es sana", independientemente de que nadie está a favor de que se ponga en riesgo a los ciclistas, "cosa que no se ha hecho".

SOLIDARIDAD

"Lo que sí creemos es que eso dignifica al pueblo vasco en la medida en que, en su día, puso al pueblo vasco en la cima y en la vanguardia de la solidaridad internacional con los pueblos que están sufriendo, que aspiran a la paz, que aspiran a un estado propio, que aspiran a la soberanía", ha señalado.

Por ello, ha asegurado no entender muy bien que el PP y Vox dijeran este domingo que lo ocurrido "dificulta la imagen exterior de una determinada ciudad". "Al contrario, yo creo que lo que hace es poner esa ciudad y poner este país, en este caso el País Vasco, a la vanguardia de los países solidarios con la causa palestina".

Ante las críticas que hubo por parte del PNV e instituciones vascas por los incidentes tras las protestas en Euskadi que impidieron que la Vuelta llegara a la meta prevista en Bilbao, Otegi ha indicado que ha habido un "cambio de posicion" por parte de la formación jeltzale. "24 horas después hubo una especie de recogida de esas reflexiones y se plantearon otro tipo de reflexiones", ha añadido.

Ante los mensajes de que no hay que "mezclar la política con el deporte", el dirigente de EH Bildu ha señalado que, si uno escucha al dueño del equipo ciclista Israel Premier Tech o de lo que plantean desde el Maccabi de Tel Aviv "no se manifiestan solo en un espacio del ámbito deportivo", sino que "hacen gala de las estrategias que están conduciendo a donde están conduciendo".

Arnado Otegi ha indicado que siempre han defendido una "solución negociada", la solucion de dos estados que "den seguridad el uno al otro". Según ha apuntado, llama la atención de que parece que Israel ha tomado "una decisión de carácter estratégico, que es abandonar definitivamente toda solución negociada" en un mundo en el que "han saltado por los aires todos los mecanismos de la diplomacia internacional".

El dirigente abertzale ha denunciado que parece que "la ley del más fuerte es la que se impone". "Nos da la impresión de que Israel ha tomado una decisión de 'liquidar' definitivamente el problema palestino, no acudir más a los ámbitos de la diplomacia y la negociación, y tratar, mediante un genocidio o la expulsión de los palestinos de su tierra, de instaurar eso que llaman el gran Israel".

Según ha manifestado, es algo que les preocupa "enormemente", porque "hoy es Palestina" pero "mañana puede ser otro país", lo que, a su juicio, eso "no va a conducir más que a más sufrimiento y a más conflictos a largo plazo".

En el ámbito internacional, ha indicado que se está produciendo una crisis civilizatoria, con una clase política "muy desprestigiada" y se ha generado un "caldo de cultivo" del que "se aprovechan las élites de la extrema derecha".

"Y claro, en un país como Estados Unidos, donde el empleo de las armas es una cosa fundamental, todo el mundo puede acceder a las armas, se está produciendo un nivel de crispación y de polarización que nos preocupa mucho en la medida en que hoy ha sido este influencer de la extrema derecha, pero mañana puede ser alguien, -que ya ha ocurrido-, que pertenezca al Partido Demócrata o a la izquierda norteamericana", ha manifestado.

Tras recordar que se viene del asalto al Capitolio, Otegi ha asegurado que Donald Trump lo que "trató de hacer fue un golpe de Estado" y eso "en las democracias, incluso formales, se pagan con cárcel en determinados sitios".

Según ha apuntado, se está en un mundo "convulso, muy inestable, donde no hay reglas", y cree que en "buen parte" el auge la extrema derecha es responsabilidad de la izquierda.

Tras señalar que se han dado muchos factores, ha precisado que, cuando la izquierda accede al gobierno, tiene los márgenes "muy reducidos" y ha aludido a algunos como cuando la izquierda hace un planteamiento "y no es coherente en sus modos de vida incluso, o en sus modos de hacer política con ese planteamiento" o el hecho de que la gente perciba que la política habla de cosas que "no tienen interés para la gran mayoría de la gente".

Según ha explicado, en la actualidad, las mayorías sociales se mueven en determinados temas con "preocupaciones que son muy mayoritarias", como es el empleo, la vivienda, la salud o la seguridad. A su juicio, lo que tiene que hacer la izquierda no son discursos morales o académicos sino "conectar con el sentir popular" y trasladar que "otros modelos son posibles".

"Es más, si no somos capaces de construir otros modelos, la extrema derecha ocupará nuestro lugar. Porque si la extrema derecha hace una cosa bien es simplificar el mensaje. Elegir bien el enemigo y hacer constantemente apelación al mismo. ¿Quién es el enemigo? El inmigrante. ¿Quién es el enemigo? Los que no aman suficientemente a su país. Y lo que hacen es conectar con un montón de gente que considera que su propia frustración en la vida necesita un culpable", ha remarcado.

Por su parte, en su opinión, la izquierda tiene que "señalar las soluciones, no los culpables",