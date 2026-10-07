Otegi cree que "el mejor homenaje" a la generación de Agirre es "estar a la altura" para "derrotar al autoritarismo"

1123630.1.260.149.20261007132241 Mertxe Aizpurua, Arnaldo Otegi y Pello Otxandiano a su llegada a la Casa de Juntas de Gernika. - EUROPA PRESS

Le parece "bien" que se lleven los Decretos de Vivienda a la Diputación Permanente y asegura que "Agirre votaría los dos"

GERNIKA (BIZKAIA), 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reivindicado que el legado del lehendakari Agirre y su gobierno y ha advertido de que "el mejor homenaje a esa generación que lo dio todo por este país" es "estar a la altura del reto que impone la llegada del autoritarismo" si no se "le derrota en las urnas".

A su llegada al acto institucional para conmemorar el 90º aniversario del primer Gobierno Vasco en la Casa de Juntas de Gernika, Otegi ha reivindicado "la memoria" del lehendakari José Antonio Agirre y de su ejecutivo "no en términos partidarios, porque ese fue un gobierno plural, sino en términos de legado político".

A Agirre, ha recordado, "le tocó lidiar y liderar un país en esas circunstancias extraordinarias" y lo hizo "aunando esfuerzos", una fórmula que ha defendido también en este momento.

En esta línea, ha reiterado que "existe una línea clara hoy en el planeta, en Euskal Herria, en el Estado español y el Estado francés: en un lado están los autoritarios, la barbarie, y en otro la civilización, la democracia, la libertad y los derechos de los pueblos, de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de las lenguas, etcétera". "Y en esa línea nosotros tenemos muy claro dónde estamos, donde estuvo Agirre", ha señalado.

De este modo, ha remarcado que su "legado" es que, "en circunstancias extraordinarias, hay que hacerles frente con proyectos y propuestas extraordinarias". "Agirre, como todos los que compusieron ese gobierno de socialistas, republicanos, los gobiernos abertzales de izquierda y de derecha, lo que nos legó fue estar a la altura de las circunstancias en un momento delicado de nuestra historia", ha reivindicado.

En este sentido, ha esperado que "el mejor homenaje a esa generación, que lo dio todo por este país, sea que hoy seamos capaces de entender que nuestra generación y las generaciones venideras estén a la altura del reto que nos impone la llegada del autoritarismo probablemente al Estado español y al Estado francés si no se le derrota las urnas".

En este contexto, ha animado a acudir el próximo 14 de noviembre a la manifestación "abierta y plural", convocada en Bilbao, a "todos los que estén al lado de la línea, a todos los que quieran construir no un cinturón de hierro, sino un cinturón de corazones, de esperanzas y de anhelos cumplidos para nuestro país y para nuestro pueblo". "Esa fue la lección que nos dejó aquella generación", ha indicado.

Preguntado por cómo puede afectar el posible regreso de Carles Puigdemont tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía para el delito de malversación del 'procés' ante la proximidad de los comicios de noviembre, ha afirmado que lo desconoce y ha señalado que, en todo caso, que el expresidente catalán "estuviera en el exilio es una cosa que es absolutamente extraña en términos democráticos".

Tras indicar que EH Bildu ha mantenido con él "una buena relación" durante todos estos años, porque, "más allá de las siglas, era el presidente de Cataluña en el exilio", ha incidido en que "el reto" de las elecciones generales es "parar a los autoritarios".

"Euskal Herria los va a parar. En Euskal Herria los vamos a derrotar. Esa es nuestra contribución a la derrota de los autoritarios. A otros les corresponden otras latitudes hacer lo mismo", ha planteado Otegi, convencido de que "en Cataluña también se les va a parar" y el "mapa electoral" evidenciará que "Cataluña, Euskal Herria, en parte Galicia, en parte también Andalucía se sitúan a un lado de la línea". "Por eso, entre otras cosas, somos indepes", ha señalado.

AGIRRE VOTARÍA LOS DOS DECRETOS

Asimismo, ha afirmado que le parece "bien" que la decisión del Gobierno de aprobar en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda para someterlo a votación en la Diputación Permanente del Congreso. "Agirre votaría a los dos Decretos", ha confiado.

En este sentido, ha señalado que "hay gente que no se presenta a las elecciones y manda, y decide qué cosas se pueden hacer y cuáles no" y, cuando "se dice que la democracia formal está en peligro, entre otras circunstancias, es porque han reducido tanto el margen de maniobra de las instituciones que las instituciones no están siendo capaces de resolver los problemas de la gente".

"Ese es el problema", ha advertido, reivindicado la necesidad de "ensanchar eso por vía de la movilización popular, con políticas de carácter socialista y democrático".

En la misma línea, se ha pronunciado sobre la huelga general anunciada. El secretario general de EH Bildu ha recordado que el pasado mes de marzo se llevó a cabo una huelga general en Euskadi y Navarra por un salario mínimo interprofesional propio.

"Somos el país que hizo la primera huelga feminista en el contexto europeo. Somos el país que hemos organizado un movimiento pensionista muy fuerte, un movimiento feminista muy fuerte. Tenemos una mayoría sindical independentista y de clase en el país. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a contribuir desde ese punto de vista al combate contra el autoritarismo", ha valorado.

Aunque "todo el mundo entiende que aquí no van a ganar", ha alertado de "la tragedia" de que, si se sigue formando parte del Estado español, "van a tomar decisiones por nosotros".

"La contribución a evitar esa tragedia que hacemos vascos y vascas es votar en contra del bloque reaccionario, y decir y exigir al resto que haga lo mismo. Esta es la gran contribución que vamos a hacer", ha asegurado Otegi, para quien "la izquierda soberanista le va a ganar la batalla al bloque reaccionario con absoluta rotundidad".