Otegi dice que EH Bildu no dará "cheques en blanco" a Sánchez si no avanza en reformas del modelo de Estado

SAN SEBASTIÁN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido en que la formación soberanista quiere hacer "un ejercicio de responsabilidad" en la actual coyuntura porque "la alternativa es peor", pero ha remarcado que eso "no quiere decir que haya cheques en blanco" con un Gobierno como el de Pedro Sánchez que "no es capaz de abordar un programa de reformas democráticas que permitan avanzar en otro modelo de Estado".

Otegi, en una entrevista en ETB, recogida por Europa Press, ha asegurado que no ha hablado con Sánchez, que "nunca ha tenido ocasión" de conversar con él, y ha afirmado que EH Bildu ha mantenido "históricamente una relación fluida con todo el mundo, excepto con la ultraderecha y la derecha española, fundamentalmente en Euskal Heria, con las fuerzas políticas de este país, y en el Estado con el Partido Socialista y lo que es la izquierda" del PSOE.

A su juicio, se debería hacer "una reflexión con una cierta solidez y una cierta profundidad" porque se está "en una coyuntura histórica en la que el bloque autoritario y fascista tiene posibilidades de alcanzar el Gobierno en el Estado español".

Así, ha alertado de que "eso no es un problema para EH Bildu ni para las formaciones políticas de este país", sino para las mujeres, para los trabajadores de este país, para la nación vasca y para las libertades democráticas".

Preguntado por las "líneas rojas" de EH Bildu para seguir apoyando a Sánchez, Otegi ha señalado que la formación soberanista ha hecho "ciertas aportaciones en sentido de renovar el discurso político y el proyecto político".

"Lo que han votado Navarra, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, los que han votado al PNV, los que han votado a EH Bildu, los que han votado al PSN, los que han votado a Podemos, es que los autoritarios y fascistas no gobiernen en el Estado español. Para nosotros, ese es el mandato popular que ha dado este pueblo, y nosotros hemos cumplido impidiendo que la ultraderecha y la derecha alcancen el poder", ha reiterado.

El dirigente abertzale ha asegurado que eso "no es suficiente", pero ha incidido en que "lo que no vale es decir que lo otro es peor si tú no eres capaz de, entre otras cosas, plantear un modelo territorial alternativo que reconozca la plurinacionalidad del Estado".

"Sostener al gobierno de investidura es el mandato popular que surgió de las urnas en las elecciones generales, impedir que venga la extrema derecha, y ahora lo que tratamos de hacer es que todo el mundo entienda que no vale solo con eso, sino que hace falta un programa real que empieza por que España es un estado plurinacional", ha insistido.

En esa línea, el líder de EH Bildu ha asegurado que no tiene "ningún interés en mandar en España", sino que el objetivo es que "Euskal Herria sea una república socialista democrática", al tiempo que ha afirmado que es "un honor que los herederos del franquismo consideren que nosotros somos lo peor de lo peor".

De este modo, ha instado al PP a que, el próximo día 22 en Bilbao, "esté atento porque decenas de miles de antifascistas, abertzales independentistas, le volveremos a recordar que esta es una tierra profundamente antifascista, abertzale, profundamente de izquierdas, y que no va a permitir, si está en su mano, que la ultraderecha gobierne en ningún sitio, no en España, sino en ningún pueblo de España".

TENTACIONES DE PACTAR CON PP

Arnaldo Otegi ha lamentado que en Euskadi últimamente "existe una cierta tentación de pactar cosas" con la formación popular y ha citado ejemplos como el Ararteko, la Diputación Foral de Gipuzkoa o los ayuntamientos de Durango y Vitoria-Gasteiz.

En su opinión, "decir que se que se quieren negociar los presupuestos con el PP y EH Bildu no es coherente", porque "este PP es el que lidera los tiempos oscuros en los que se pone en riesgo el autogobierno" a los que se refería el Lehendakari, Imanol Pradales.

Para el secretario general de EH Bildu es necesario hacer "un esfuerzo" porque "no puedes pensar que tienes unos presupuestos que valen lo mismo para la derecha, no puedes abrirle la puerta a gente que, entre otras cosas, está insinuando la ilegalización de la primera fuerza política de este país".