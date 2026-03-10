Otegi y Junqueras critican "la deriva belicista" y defienden "la diplomacia y negociación para garantizar la paz"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegui (c), durante una reunión de las direcciones de ERC y EH Bildu, en la sede de ERC, a 10 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).Las direcciones de ERC y Bildu, encabezadas por el presidente de lo - David Zorrakino - Europa Press

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han criticado la actual "deriva militarista y belicista" en el ámbito internacional que "tendrá consecuencias directas en las condiciones de vida de la ciudadanía", y han defendido "la diplomacia, la negociación y el acuerdo como la mejor vía para garantizar la paz". En una reunión celebrada en Barcelona, han acordado, además, en profundizar en su "unidad de acción" para defender los derechos de sus "naciones" e impulsar el Estado plurinacional.

En un comunicado conjunto, republicanos y soberanistas vascos han explicado que el encuentro se ha desarrollado "en un ambiente constructivo, fruto de las sólidas relaciones entre ambas fuerzas soberanistas y de izquierdas", que comparten unidad de acción estratégica desde 2019.

La cita se ha producido el mismo día en que el Gobierno ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para poner en común las medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Irán.

Además de Junqueras y Otegi, a la reunión han asistido la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y el secretario general adjunto, Oriol López, y por parte de la formación vasca, han estado presentes también el director de Relaciones Políticas, Gorka Elejabarrieta, y la secretaria de organización, Sonia Jacinto.

El encuentro se ha desarrollado cuando se cumplen esta semana 40 años del referéndum en el que "tanto el pueblo vasco como el catalán votaron masivamente en contra" de la entrada de España en la OTAN.

Ambas formaciones han expresado su preocupación por la situación internacional y han coincidido en que "es el momento de apostar con firmeza y valentía por la paz, la soberanía de los pueblos y el respeto al derecho internacional".

Han advertido de que la actual "deriva militarista y belicista tendrá consecuencias directas en las condiciones de vida de la ciudadanía", y han defendido la diplomacia, la negociación y el acuerdo como la mejor vía para garantizar la paz, por lo que se han comprometido a seguir trabajando en esa dirección.

"UNIDAD DE ACCIÓN"

"La unidad de acción que llevan a cabo ERC y EH Bildu pasa por defender los derechos de nuestras respectivas naciones y por impulsar un modelo de estado plurinacional que supere las hipotecas del régimen del 78 en el camino hacia la soberanía plena", han subrayado.

Han reclamado "el reconocimiento de Catalunya y Euskal Herria como naciones", así como el reconocimiento del catalán y del euskera como lenguas oficiales en todos los ámbitos.