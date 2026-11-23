El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi - EH BILDU

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pronosticado que el 29 de noviembre la Margen Izquierda "abrazará las ideas" de EH Bildu que, con esta victoria hará "el 90% de su camino". Además, ha advertido de que la izquierda soberanista tiene "un techo muy flexible" y "volverá a romperlo" en las elecciones generales del próximo domingo.

Durante un mitin celebrado en Portugalete, en la Margen Izquierda de Bizkaia, en el que también han intervenido la candidata al Congreso por Bizkaia Marije Fullaondo, el aspirante a diputado general de Bizkaia Iker Casanova y la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Portugalete, Eneritz Mancisidor, el líder de la formación soberanista se ha dirigido a los asistentes para advertir de que en las próximas elecciones generales no está en juego la alternancia, sino "el modelo", algo que, ha apuntado, "ya atraviesa el planeta".

"Las democracias liberales están en una profunda crisis porque son incapaces de entender que hay que resolver los problemas de la gente y darle seguridades materiales para que puedan tener una vida lo más feliz posible", ha dicho.

A su juicio, esta situación "está expulsando del sistema a mucha gente", está "siendo aprovechada por la extrema derecha" y plantea "recetas nostálgica, del pasado, recetas simples, que alguna gente, por desgracia, está comprando". "La cuestión es generar ansiedad, generar frustración, convertir eso en miedo, y eso en estrategia", ha advertido.

A su juicio, como consecuencia, en la actualidad hay "nostálgicos o los ideólogos de la derrota". "Nosotros no estamos ni en la nostalgia ni en la derrota, estamos convencidos de que estamos en un momento histórico en el que se están generando monstruos, porque lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba por nacer", ha manifestado.

Arnaldo Otegi se ha referido a la comarca vizcaína en la que está enclavada Portugalete, a la que "vinieron decenas de miles de trabajadores y trabajadoras del resto del Estado español". Ha recordado que "algunos pensaron que eso podía producir en algún momento determinado la existencia de dos comunidades en el país", en "una división en el Estado".

En este punto, ha afirmado que la "máxima histórica" de EH Bildu ha sido, "y hoy más que nunca", que "vasco y vasca es todo el que vive y trabaja en Euskal Herria y quiere ser vasco y vasca". "Esa es nuestra posición. Y hoy la vamos a defender todavía con mayor rotundidad. Que no juegue nadie a eso", ha apuntado.

Según ha dicho, "algunos pensaron" que con la inmigración de aquellos años "se podía producir una división", pero "lo que se produjo es una fusión". "Porque los que vinieron y los que estaban trabajaban en las mismas empresas y en las mismas fábricas. Tenían y vivían en los mismos barrios. Tenían las mismas esperanzas. Tenían las mismas ilusiones", ha agregado.

Para el líder de la formación soberanista, "eso ha hecho que Ezkerraldea haya contribuido definitivamente a que aquí no solo no haya dos comunidades, sino que hay un pueblo y una comunidad nacional vasca de trabajadores que buscan el futuro en una república vasca de iguales".

En este punto, ha insistido en que "cuando se cambie la orientación" no solo en la Margen Izquierda y Zona Minera, sino en Bizkaia, "cambiará la historia de este país".

A su juicio, ahora, "cada vez más", y el 29 de noviembre, "se podrá comprobar" que "la gente va a abrazar cada vez con mayor fuerza las ideas de la izquierda soberanista vasca, también en la Margen Izquierda". "Eso lo que nos da es garantía de futuro. Porque cuando la izquierda independentista soberanista gane en Ezkerraldea, habremos hecho el 90% del camino", ha añadido.

El secretario general de EH Bildu ha manifestado que también se habrá hecho "una Euskal Herria en la que habrá mestizaje, culturas diferentes" y "un horizonte en común por construir lo mejor de las condiciones materiales de los trabajadores".

VOLVER A ROMPER EL TECHO

Otegi ha ironizado, frente quienes afirman que EH Bildu ha "tocado techo", que "debemos tener techo muy flexible, porque a cada elección volvemos a romper el techo". "El día 29, os aseguro que vamos a tener más votos y más diputados que en las anteriores elecciones generales. Eso con absoluta seguridad", ha enfatizado.

Mientras, ha llamado a "no despistarse, ni con las papeletas, ni con la orientación del voto" y ha vuelto a pronosticar que "Ezkerraldea va a derrotar al bloque del PP y Vox, con absoluta rotundidad".

"Aquí no caben ni fascistas, ni neofascistas, ni gentes que entienden que se pueden recortar derechos, ni gentes que entienden que no se debe respetar a la gente. Aquí se va a derrotar al PP y Vox, pero es que aquí además se va a fortalecer, y de qué manera, a la izquierda independentista", ha aseverado.

Tras indicar que Ezkerraldea "hará historia" en los próximos comicios, ha pedido a la militancia continuar "al tajo", porque "al fascismo no se le para solo en las urnas, pero también se le para en las urnas".

"El 29 de noviembre iremos otra vez con una sonrisa, sin miedo, con absoluta seguridad, con absoluta serenidad, con absoluta esperanza, a votar, a parar a los fascistas y a construir una izquierda soberanista fuerte, sin alzar la voz, pero teniendo claro que Euskal Herria es tierra de rojos, tierra de feministas, tierra de abertzales y de antirracistas" y "aquí ninguno tiene cabida si no corresponde con estos principios", ha concluido.