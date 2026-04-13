Otegi reivindica "los pactos de estado a la vasca" como "fórmula para que Euskal Herria sea competitiva"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante un desayuno informativo en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reivindicado "los pactos de estado a la vasca" como "fórmula para que Euskal Herria sea competitiva". Además, ha afirmado que la Korrika, los Aberri Egunas y la victoria de Alain Iriart, de EH Bai (sus homólogos en el país vasco-francés) en la Comunidad de Iparralde, que presidirá gracias al apoyo del PNV, suponen "un impulso nacional a este país"

Otegi ha presentado, en un encuentro de Fórum Europa-Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, al líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano.

En su alocución, el máximo representante de la formación soberanista ha señalado que "buena parte del futuro de este pequeño país, del continente y del planeta se va a jugar" con las decisiones que se adopten en los próximos años.

A nivel planetario, según ha destacado Arnaldo Otegi, "se juega la hegemonía en muchos niveles" como consecuencia de "tener potencias que están ejerciendo en estos momentos una presión importante en el contexto internacional". "El mundo tiene pinta de caminar más hacia oriente que hacia occidente y creo que eso es pertinente tenerlo en cuenta", ha añadido.

También ha subrayado que existe una "gran crisis europea" y ha señalado que "hoy todo el mundo está eufórico porque ha habido un determinado resultado electoral en Hungría", después de que Peter Magyar haya ganado las elecciones parlamentarias de este domingo a Viktor Orbán, pero ha advertido de que "los problemas de Europa son bastante más graves y más profundos" como para entender que unos comicios lo van a cambiar.

El líder de la izquierda independentista ha resaltado que la pregunta que se tiene que hacer Europa "en este mundo cambiante en el que grandes potencias se van a disputar la hegemonía", ¿cómo es competitiva sin perder su alma en términos democráticos, en términos de ilustración, etc".

"DEFENSA DE LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS EN EUROPA"

Por ello, Otegi cree que el reto es "cómo se reconstruye y se refunda Europa sobre la base del reparto de la riqueza y la defensa de la soberanía de los pueblos".

"Los últimos acontecimientos, las últimas dinámicas populares que ha habido en el país, desde la Korrika, los Aberri Eguna, al resultado de la elección de Alain Iriart, militante de EH Bai (partido homómologo a EH Bildu en la Comunidad de Iparralde), independentista de izquierdas, supone un impulso al proyecto nacional de este país", ha apuntado.

A su juicio, también supone "la confianza permanente" que tiene EH Bildu, que se encuentra "en un espacio de tranquilidad y serenidad para encarar los problemas de este país con mayor tranquilidad, con mayor profundidad y, sobre todo, teniendo en cuenta la fórmula de que, para que Euskal Herria sea competitiva, no va a haber más fórmula que los grandes acuerdos, los grandes consensos y los pactos de Estado a la vasca". "Es una fórmula que creemos que hoy tenemos que volver a reivindicar", ha reiterado.