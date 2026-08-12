Otra jornada más de calor este miércoles, con temperaturas máximas de 35-38 ºC en el interior de Euskadi

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BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi otra jornada más de calor, con temperaturas máximas en casi todo el interior que rondarán los 35-38 ºC. En el litoral, en cambio, predominará el viento del norte o noroeste y las máximas se quedarán por debajo de los 30 ºC.

El cielo estará en general bastante despejado, con intervalos de nubes bajas en la vertiente cantábrica de madrugada, primeras y últimas horas. Soplarán vientos variables flojos, predominando el sureste en la vertiente mediterránea, girando a componente norte por la tarde, lo que ayudará a aliviar el calor.