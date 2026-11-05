Otra jornada soleada, con frío a primeras y últimas horas, este viernes en Euskadi

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BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi tiempo soleado. Habrá cielos poco nubosos, pero a diferencia del jueves, las nubes medias y altas aumentarán a lo largo de la tarde. Se repetirán las nieblas en muchos puntos.

Soplará viento del sur, con toques del norte por la tarde. Las temperaturas máximas subirán ligeramente. Hará frío de madrugada y primeras horas, con algunas heladas en puntos del Álava.