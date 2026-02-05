Otxandiano dice que la crisis de las vacunas en Osakidetza "no está resuelta" y responsabiliza al consejero de Salud

Archivo - El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado que "la situación de crisis" por el caso de las vacunas caducadas en Osakidetza "no está resuelto", y ha responsabilizado de ello al consejero de Salud, Alberto Martínez, al que ha reclamado explicaciones sobre "cuánta gente está desprotegida y saber qué ha fallado exactamente" con el fin de "poder subsanar un error de funcionamiento".

Otxandiano ha censurado que, "hoy por hoy, el consejero de Salud todavía no es capaz de decir qué es exactamente lo que ha fallado en Osakidetza" en declaraciones previas a la celebración del primer pleno del año en el Parlamento Vasco.

EH Bildu ha lamentado que "todavía hay gente que está desprotegida frente a enfermedades que pueden ser graves", cuando se trata de "personas que pertenecen a sectores vulnerables", ya que el Departamento de Salud "no es capaz de decir con absoluta fiabilidad a cuánta gente le han administrado vacunas caducadas y, por lo tanto, está indefensa frente a enfermedades que pueden ser graves".

Al respecto, ha señalado que "mucha gente se ha sentido indefensa e insegura, cuando ha comprobado que suceden o pueden suceder cuestiones que no pueden suceder en ningún caso, como que se administren vacunas caducadas a recién nacidos". "Esto no puede pasar, es un error que es muy grave y que no se puede relativizar", ha añadido.

Por otro lado, ha criticado que el consejero de Salud, Alberto Martínez, "no es capaz de decir qué ha fallado exactamente en Osakidetza", lo que no permite la "prioridad de subsanar un error de funcionamiento grave que ha propiciado un problema de salud pública".

"Esta crisis se solventa en el momento en que se tiene identificada a toda esa población que está indefensa y se subsana el error de funcionamiento grave que ha propiciado esta situación. Hoy por hoy la crisis no está resuelta y la responsabilidad es del consejero de Salud", ha manifestado.

SISTEMA "EN CUESTIÓN"

Para Pello Otxandiano, los errores con las vacunas caducadas inoculadas a la población pone "en cuestión el funcionamiento, la efectividad, la capacidad y la respuesta del sistema público de salud". En este sentido, ha lamentado que la situación estructural de Osakidetza sigue siendo más o menos la misma que hace dos años, por lo que ha expuesto que "el reto de fortalecer el sistema público de salud es exactamente el mismo que hace dos años".

El líder parlamentario de EH Bildu ha criticado que "el Gobierno se ha dedicado más a tratar de cambiar la percepción de la población con respecto a la situación que había en Osakidetza", cuando "hay graves problemas de funcionamiento".

Por ello, ha demandado "fortalecer" entre todos el sistema público de salud, ya que es "una de las garantías para que la gente sienta seguridad en sus vidas cotidianas y ante cualquier tipo de eventualidad que pueda ocurrir en los siguientes años".