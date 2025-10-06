Otxandiano insta a acordar un nuevo Estatus y prepararse ante un nuevo Gobierno, sea "de extrema derecha" o progresista

Apuesta por que el consenso sea transversal e incluya al PSE-EE como "tradición política fundamental"

BILBAO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha instado a acordar un nuevo Estatus en Euskadi y prepararse ante el nuevo Gobierno que salga de unas próximas elecciones generales, sea "de extrema derecha" o progresista. Además, ha abogado por que el consenso sea transversal e incluya al PSE-EE como "tradición política fundamental", y ha señalado que, si el futuro Ejecutivo del Estado es progresista, habrá que "abordar en toda su dimensión el debate en torno a la plurinacionalidad".

En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Otxandiano ha señalado que llevamos "más de cinco legislaturas a vueltas con el debate del estatus y parece que ya hay conciencia por todas partes de que esto hay que llevarlo a su fase resolutiva". A su entender, es "positivo" que "todos somos conscientes de que estamos ante una ventana de oportunidad, que no sabemos por cuánto tiempo se va a mantener abierta".

En ese sentido, ha coincidido con el lehendakari, Imanol Pradales, en que "hay que aprovechar esta oportunidad, independientemente de lo que pase después". "Incluso si hay elecciones, cuando sean, y viene un gobierno de la extrema derecha, PP-Vox, es importante que aquí haya un consenso político básico entre diferentes tradiciones políticas sobre el futuro del país, que es básicamente el debate en torno al estatus político", sobre "qué autogobierno queremos, qué relación con el Estado queremos y para qué".

Pello Otxandiano ha señalado que Euskadi tiene que hacer frente a muchos retos y, para eso, se necesitan "unas herramientas y una arquitectura jurídica-política". Por ello, ha insistido en que "ese consenso va a ser fundamental, incluso en el caso de que venga la extrema derecha", y ha advertido que "no está escrito" que sea "un escenario inevitable, un posible gobierno de extrema derecha".

PLURINACIONLIDAD "EN TODA SU DIMENSIÓN"

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco ha dicho que, "en caso de que se repita un gobierno progresista, será el momento de abordar en toda su dimensión el debate en torno a la plurinacionalidad y tenemos que estar preparados para ese momento, para entonces tiene que ya estar preparado un acuerdo político en el país sobre el estatuto".

Para Otxandiano, el "talón de Aquiles" en relación al Estatuto es "la relación que tenemos con el Estado", porque "podemos podemos tener más o menos competencias y necesitamos nuevas competencias en el tema migratorio, lingüístico o energético porque el Estatuto de Gernika es una arquitectura jurídica política del siglo XX y los retos que hay en este país en el siglo XXI son nuevos", pero "si el Estado no cumple o no respeta esas competencias, como es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, entonces tienes un autogobierno absolutamente devaluado".

Eso, ha avisado, "requiere cambiar la relación que tenemos con el Estado y llegar a una relación de bilateralidad efectiva, es decir, que nosotros tenemos estas competencias y tú las respetas". Por ello, ha insistido en que "todo parte" del reconocimiento de Euskadi como nación porque "si nosotros somos una nación, tenemos unos derechos nacionales que hay que respetar y eso se constituye en un autogobierno hacia adentro y hacia afuera".

"La relación que tenemos con el Estado tiene que ser una relación entre iguales y, luego, hay que ver en qué se sustancia en términos jurídicos y esto va a ser la clave de este debate, ahí es donde se va a ver si realmente hay un salto o no en el debate del estatus político".

DERECHO A DECIDIR

Por otro lado, sobre cómo se introduce el derecho a decidir en el articulado del nuevo estatus ha dicho que "es algo que hay que negociar", y ha asegurado que, a pesar de las "tradiciones políticas diferentes" de cada partido, "podemos llegar a un acuerdo".

En ese sentido, ha dicho que el PSE-EE es "una tradición política fundamental en el país y tiene que ser parte de ese acuerdo, sin ninguna duda". Además, ha subrayado que PSE y el PSN son "fuerzas políticas vascas, pero forman parte de un partido político de escala estatal", por lo que el debate "también es estatal" porque "si España es plurinacional, es porque hay naciones dentro del Estado".

Pello Otxandiano ha dicho que "si viene la extrema derecha con un proyecto reaccionario que niega la diversidad política del Estado, a eso hay que contraponer un proyecto político que es progresista, democrático y plurinacional" y ha remarcado que "ese proyecto político solo puede ser gobernado con la participación y el concurso de las fuerzas soberanistas de las naciones dentro del Estado".

Además, ha señalado que, "paradójicamente, el PSOE ha mantenido posiciones más avanzadas que el PSE-EE en cuanto a los derechos nacionales" y ha considerado que "eso es algo que habría que corregir".

Por otro lado, ha apuntado que, "en principio", existe la mayoría necesaria para la aprobación de un nuevo Estatuto llegado un acuerdo, por lo que ha emplazado a abordar este proceso "suponiendo que el Gobierno de Sánchez y las fuerzas que soportan la legislatura, ese bloque de investidura, es un bloque que asume el hecho plurinacional".

En ese sentido, ha recordado que en los acuerdos que dieron lugar a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "se recoge la necesidad de reconocer nuestro carácter nacional". "Hagamos este recorrido y veamos hasta dónde llegamos", ha propuesto.

LISTAS CONJUNTAS

Por otro lado, ha considerado que la presentación de listas conjuntas con el PNV para las elecciones generales es "algo que debería de pasar", aunque cree que no va a ser así, y ha asegurado que es "una propuesta de sentido común".

Tras afirmar que "es momento en política de plantear cosas que sean de sentido común", Otxandiano ha considerado que, si se convocan las elecciones, "me da igual en 2016 que en 2027", la pregunta que estará encima de la mesa va a ser si se quiere "un gobierno PP-Vox con mayoría absoluta, con una agenda regresiva en cuanto a derechos y libertades, negacionista respecto al cambio climático y supremacista respecto a los derechos nacionales, que pueda llegar a poner en cuestión nuestro autogobierno". "Nada más y nada menos", ha advertido.

El dirigente soberanista ha recordado que el lehendakari, Imanol Pradales, ya planteó en el pleno de política general que "podemos estar frente a tiempos oscuros", y ha coincidido en que esto es así, por lo que, según ha defendido, "no se pueden afrontar esas elecciones de forma ordinaria, cada uno va por su cuenta y luego ya veremos".

A la amenaza de "tiempos oscuros", ha dicho, hay que "contraponerle un proyecto de país compartido y muy básico en defensa de nuestras libertades, en defensa de nuestros derechos y poner un millón de votos vascos en Hego Euskal Herria que representen el anhelo de un país". En su opinión, "la gente va a votar en esa clave", como hizo en las anteriores elecciones.

En ese sentido, ha asegurado que "algunos electores no votaron tanto a EH Bildu por su proyecto político, sino porque EH Bildu habló muy claro a la hora de poner esos votos para cortar el paso a la extrema derecha". "Yo creo que esa va a ser la pregunta y esa va a tener que ser la actitud", ha reiterado.

Ante "reflexión de la derecha española que está tomando cuerpo de que se puede gobernar ese Estado con una mayoría PP-VOX, imponiendo una agenda recentralizadora y autoritaria", Otxandiano cree necesario una reflexión "de las fuerzas soberanistas, abertzales o progresistas de las naciones dentro del Estado, sobre cómo tomamos parte ante esta coyuntura histórica".