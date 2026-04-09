Otxandiano insta a Pradales a "arriesgar su capital político" para "dimensionar y dar centralidad al nuevo estatus"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales (d), recibe al líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano (i), a 9 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava-Araba - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha emplazado este jueves al Lehendakari, Imanol Pradales, a "arriesgar su capital político en dimensionar y dar centralidad al debate de nuevo estatus", sobre el que dialogan la formación soberanista, el PNV y PSE-EE, sin que todavía haya habido un consenso.

En su blog, Otxandiano realiza un análisis de la actual situación de la Comunidad Autónoma Vasca y, en el ecuador de la legislatura, apela a Pradales a impulsar pactos de país entre PNV y EH Bildu, al que reclama que no se "inhiba" en el conflicto sobre el euskera, cuando "una amplísima mayoría" del Parlamento no comparte la interpretación de los jueces "contra el sistema de perfiles lingüísticos" y existe "un bloqueo" en la reforma de la Ley de Empleo Público, con riesgo de "intensificación de un conflicto social" que "nadie desea".

El portavoz de EH Bildu en la Cámara vasca expone su visión sobre el momento económico y la política industrial, para reafirmar "la determinación" de la formación soberanista de "alcanzar acuerdos de país, acuerdos nacionales, pactos con visión de estado", en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. "Estamos convencidos y convencidas que son la única alternativa razonable desde el punto de vista de los intereses del país en esta coyuntura histórica", subraya.

El portavoz parlamentario de EH Bildu señala que el Lehendakari, Imanol Pradales, "identifica correctamente esta lógica política en su apelación constante a la unidad europea para hacer frente a la situación de desorden mundial".

Sin embargo, considera que su liderazgo en Euskadi "no se significa por tratar de tejer acuerdos de país en materias estratégicas cuando cuenta con un parlamento con mayorías cualificadas y un clima político comparativamente favorable, como él mismo ha reconocido públicamente".

Por ello, Petxo Otxandiano subraya que "sus proclamas hacia el exterior no se corresponden con su actuación en esta parte del país". "Lo cierto es que existen espacios de consenso sobre los que trabajar grandes acuerdos que están siendo ninguneados, cuando no directamente despreciados", apunta.

Otxandiano hace esta aseveración desde la "preocupación" porque cree que todos son "más o menos conscientes de que menospreciar las condiciones políticas que permiten trabajar la unidad de acción en ámbitos estratégicos es un lujo que no está al alcance de este país".

Por su parte, reivindica que EH Bildu suscribió la Ley de Vivienda, el Pacto Social Vasco para la Migración, el Pacto Educativo y la Ley de Transición Energética y Cambio Climático; fomentó un debate monográfico en el Parlamento para un suelo común en materia de política industrial, y apoyó el endeudamiento de 1.000 millones de euros para el fomento de la industria a través de la alianza financiera.

Además, cree que "es posible definir un suelo compartido" en modernización de la administración pública o en política lingüística, y "tendrá que llegar el día" en el que se "supere la fase negacionista y se reconozca" que existe "un problema en la Ertzaintza que exige inevitablemente una gestión compartida".

En alusión a la mesa de salud, censura "el relato" de los partidos de Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE) sobre que EH Bildu "no quiso estar en el acuerdo", cuando avaló las dos terceras partes del contenido, votó en contra de ocho ponencias, a favor de 11 y se abstuvo en cinco.

A su juicio, "un relato mucho más ponderado" sería haber transmitido a la sociedad vasca que "se había alcanzado un espacio de entendimiento más o menos sólido sobre el 67% de las materias que afectan a la salud pública y el sistema público de salud, y mostrado el compromiso de seguir trabajando en aquellas cuestiones en las que existían posiciones encontradas".

Tras censurar que se planteara como "una sola votación: 'estáis o no en el Pacto'", lamenta que el lehendakari "brillara por su ausencia durante todo el proceso después de que lo anunciara como una de las principales iniciativas de la legislatura".

El dirigente de EH Bildu precisa que "debates complejos" sobre migración, educación, transición energética, política industrial, modernización de la administración pública, política lingüística o servicios públicos son debates complejos, son ámbitos estratégicos en los que Pradales "tiene la posibilidad, y por lo tanto, la responsabilidad de construir país sobre grandes espacios de acuerdo".

LOS "ACUERDOS NACIONALES" EN ÉPOCA "CONVULSA"

Sin embargo, afirma que el PNV "ha decidido que no quiere ningún acuerdo con EH Bildu, y se pregunta cuál es su posición del Lehendakari al respecto, para recordarle que "los acuerdos nacionales son la única alternativa posible para quienes ostentan la responsabilidad de trazar el camino del pueblo vasco en una coyuntura histórica tan convulsa como esta".

"El Aberri Eguna nos debería ayudar a reflexionar sobre ello. Sin embargo, da la impresión de que el Lehendakari rehuye debates complejos y trata de salvaguardar su imagen de aquellas cuestiones que, por su complejidad, no resultan muy rentables políticamente".

Por ejemplo, dice que, si el Gobierno Vasco decide invertir 40 millones en Ayesa, "es el Lehendakari quien tiene que explicar al país en primera instancia por qué es Ayesa un proyecto estratégico y quien tiene que ofrecer argumentos, disipar rumores y dar confianza".

LEY DE EMPLEO PÚBLICO

También remarca que, "si los tribunales sentencian reiteradamente en contra del sistema de perfiles lingüísticos y existe una amplísima mayoría en el Parlamento Vasco que no comparte la interpretación que hacen los jueces, el Lehendakari no puede inhibirse en un asunto que afecta al conjunto del sistema institucional dando como resultado el bloqueo del debate parlamentario sobre la reforma de la ley de empleo público y la intensificación de un conflicto social que nadie desea".

Pello Otxandiano insiste en que Imanol Pradales "debe trabajar las condiciones para que se alcance un acuerdo entre las principales tradiciones políticas representadas en el Parlamento, y no está tomando cartas en el asunto".

"Si nadie está tan despistado como para no darse cuenta de lo mucho que este país se juega en los siguientes años en la gestión que haga de la inmigración, convendremos en que el Lehendakari debería liderar el desarrollo del Pacto Social Vasco para la Migración y en ningún caso aceptar actuaciones unilaterales (tampoco por parte de su propio partido) en el momento en el que toca, precisamente, construir una política migratoria de país sobre ese suelo de consenso. Y siento decirlo, no lo está haciendo", manifiesta.

NUEVO ESTATUS

En esta línea, apunta que, si las propias publicaciones del Gobierno Vasco señalan que "es tan evidente" que se requiere de "un nuevo fondo de poder y garantías de blindaje para afrontar los retos del siglo XXI, ante lo que él mismo considera una ventana de oportunidad, el Lehendakari debería arriesgar su capital político en el empeño de dimensionar y dar centralidad al debate del nuevo estatus político".

Sin embargo, reprocha que la agenda del Gobierno Vasco esté "centrada en las transferencias pendientes de un Estatuto erosionado y estratégicamente lastrado".

Por ello, ha reiterado que el pragmatismo "debe llevar a centrar la mirada y energías en el país". "Siendo honestos, las instituciones vascas no van a influir significativamente en la política europea en este momento de crisis política tan acusada, y tenemos que centrarnos en aquello que sí está a nuestro alcance, que la mirada tiene que ser hacia dentro para tratar de sacar lo mejor de este país en el peor de los escenarios posibles. ¡Empecemos por casa!, ha emplazado.