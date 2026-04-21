Otxandiano lamenta que Esteban se sitúe "en parámetros de Felipe González y Aznar" por "desear" acuerdos entre PSOE y PP

El Portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha lamentado este martes que el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se sitúe "en parámetros de Felipe González y Anzar" por "desear un entendimiento entre PSOE y PP".

En una entrevista concedida a Naiz Irratia, recogida por Europa Press, Otxandiano ha afirmado que ve "dos lógicas bastante contradictarias" dentro de la formación jeltzale.

Así, ha recordado que este mismo martes el Gobierno Vasco se reúne en Consejo de Gobierno en el Hotel Carlton de Bilbao "para recordar el espíritu del lehendakari Agirre", algo que, en su opinión, "puede coincidir con lo que dijo el lehendakari en el pleno de política general de que pueden llegar tiempos oscuros de la mano de PP y de Vox, y que debemos actuar con país y llegar a acuerdos de mínimos para defender nuestra identidad, instituciones y autogobierno".

En este sentido, el dirigente de la formación soberanista ha considerado que "el entendimiento mutuo va a ser imprescindible, ese es el mensaje y creo que el sentido de recordar la figura del lehendakari Agirre".

"Pero el domingo escuchamos a Aitor Esteban decir que desea un entendimiento entre PP y PSOE, situándose de alguna manera en parámetrios de Felipe González y Aznar. Entiende que el PP no es una amenaza, que la amenaza es Vox, pero éste PP es el PP de Ayuso, un PP en posiciones extremas, y sabemos cual es su posición respecto a este país, y si el PP gobierna en España, lo va a hacer de la mano de Vox, y esa es una opción real", ha advertido.

Por lo tanto, ha lamentado que el PNV lance "mensajes muy contradictarios", algo que considera "llamativo y preocupante", ya que, en su opinión, "en un momento como éste uno debe tener muy claro dónde está, qué es lo que ofrece a este país y qué es lo que le está diciendo a este país".

En este sentido, ha recordado que, en el pleno de política general, EH Bildu "tendió la mano" al lehendakari, Imanol Pradales, porque "coincidiamos plenamente con ese planteamiento de que PP y Vox son ubna amenaza para este país".

"Lo que no vale es pactar con el PP, porque, ¿qué va a pasar al día siguiente de las próximas elecciones municipales y forales en Gipuzkoa, Araba o Gasteiz? ¿Se van a volver a hacer gobiernos de la mano del PP? Parece que eso es lo que está sugiriendo Aitor Esteban, que, de alguna manera, hay que hacer un camino con el PP. Pero el mensaje que traslada el lehendakari es otro, por lo que creo que el PNV se debe aclarar y dar un mensaje claro a la sociedad vasca en estos momentos", ha destacado.

LEHENDAKARI AGIRRE

En este sentido, Pello Otxandiano ha considerado que la figura del lehendakari Agirre "es una de las referencias que este país necesita en estos momentos", ya que, "cuando en el 36 entendió que llegaba una amenaza y tiempos oscuros formó un gobierno de concentración, y ese ejercicio significa que las distintas tradiciones políticas debemos unirnos para proteger y defender lo que es más importante".

"Salvando las distancias, porque es evidente que la situación no es la misma, coincidimos con lo que el lehendakari dijo en el pleno de política general. Pueden llegar tiempos oscuros e muchos ámbitos y una de las mayores amenazas es el ascenso de la ultraderecha, una amenaza real que en pocos meses puede llegar de la mano de PP y Vox", ha advertido.

Por ello, el dirigente soberanista ha emplazado a "llevar a la práctica política el espíritu del lehendakari Agirre", lo que significa, en su opinión, "aprovechar las mayorías políticas del Parlamento, algo que está en manos de éste lehendakari, para comenzar a hacer acuerdos para proteger al pueblo, darle un futuro, realizar las políticas públicas que necesita y, entre otras cosas, arriesgar su capital político en favor del estatus político que necesita este país".

NUEVO ESTATUS

En este sentido, Pello Otxandiano ha afirmado que PNV, EH Bildu y PSE-EE continuan negociando un nuevo estatus para Euskadi, y ha reconocido que "visto desde fuera puede parecer que estamos en un proceso que no tiene fin", aunque ha considerado que "estamos ante una opción real" porque están realizando "un trabajo serio".

"Es un ejercicio complejo, de alto nivel, porque trata de qué capacidades políticas tiene este país, qué relación con el Esrtado, qué sistema de garantías, entendiendo a su vez que la sociedad ha cambiado culturalmente, socialmente, económicamente y que va a cambiar aún más", ha explicado.

Además, ha considerado que "salta a la vista que es un ejercicio complejo si se quiere acordar entre las distintas tradiciones políticas" de Euskadi, en referencia a PSE, PNV y EH Bildu.

"Llevamos años así. Sin ir más lejos, han pasado muchos años desde la propuesta de Estatuto del lehendakari Ibarretxe, y hasta ahora no hemos logrado resolver este ejercicio. Diría que ahora estamos ante una opción real y que se está haciendo un trabajo serio".