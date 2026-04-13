Otxandiano llama al PNV a alcanzar pactos de país e inspirarse en "las dinámicas políticas de Iparralde"

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, en el Hotel Ercilla, a 13 de abril de 2026, en Bilbao, Bizkaia - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha llamado al PNV a alcanzar acuerdos de país en Euskadi e inspirarse en "las dinámicas políticas de Iparralde", donde los jeltzales han apoyado al candidato de la izquierda independentista Alain Iriart, de EH Bai, para presidir la mancomunidad.

Para Otxandiano, en la actual situación política y económica mundial, sería "un error político" no "dibujar un suelo común" para un "proyecto sólido de país" porque podría llevar "al declive", y menos construirlo "a espaldas" de la segunda fuerza del Parlamento Vasco empatada con la primera, lo que supondría "condenar" la segunda mitad de la legislatura autonómica "a una carrera electoral".

Durante un encuentro informativo de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, celebrado en Bilbao, el dirigente de la formación soberanista ha considerado que no es "tan diferente" la situación política de la Comunidad de Iparralde y las de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra.

"En primer lugar, si tanto el PNV como EH Bildu, siendo fuerzas soberanistas abertzales, compartimos que el país tiene siete territorios, creo que las dinámicas políticas de Iparralde nos deberían de inspirar también en el caso de Hegoalde", ha indicado.

Por ello, cree "evidente que hay espacios de entendimiento" desde "la asunción de las diferencias". En este sentido, ha dicho que, cuando se aduce la existencia de "modelos sociales antagónicos, no se corresponde con la realidad".

"Por ejemplo, en el ámbito económico-industrial. Yo he tenido debates muy intensos contra el PNV en el pasado, porque creía que el PNV había abrazado en buena parte la lógica neoliberal, que la política industrial que el Gobierno vasco ha desarrollado en las anteriores legislaturas tenía buena parte de esa lógica, del mito de la autorregulación del mercado, de cero participación del sector público en la economía y en la política industrial, etc. Hoy hay una reflexión", ha explicado.

En su opinión, si se ha pasado a un momento en el que se asume que "las políticas neoliberales no sirven para hacer frente a los retos sociales" que se viven, "entonces hay espacio de entendimiento también en política industrial".

"No hay modelos económicos antagónicos en este país, no los hay. Reafirmar permanentemente lo contrario, no ayuda en nada. Yo creo que es posible una discusión sosegada y en el Parlamento Vasco hay condiciones para llegar a espacios de entendimiento en cuestiones claves como la política industrial o la política energética", ha indicado.

Tras recordar que hace dos años aprobaron conjuntamente la Ley de Transición Energética y Cambio Climático y lograron un Pacto de Educación, ha dicho que "las bases para el consenso ya están construidas", aunque luego tengan "diferentes opiniones en algunas cuestiones, lo que es absolutamente normal".

"Nos presentaremos a las elecciones y competiremos, pero más allá de esa competición, que es normal, democrática y saludable, es imprescindible establecer las bases fundamentales de lo que tiene que ser el desarrollo de este país en los siguientes 10-15 años, como país pequeño que somos, porque somos como un barrio de Londres en un mundo global en llamas, en un mundo multipolar, con una Europa desnortada, en una crisis existencial", ha recalcado.

Por tanto, Pello Otxandiano ha insistido en que "el gran déficit de la política vasca es que no hay una discusión política, menos pública, acorde a las necesidades de este país, que es proyectar su futuro a medio-largo plazo". "Nuestro empeño va en esa dirección, y es un discurso honesto", ha asegurado.

SIN EXCLUSIONES

El dirigente de EH Bildu se ha referido a "los acuerdos de carácter nacional o de orientación de Estado vasco" que propugna, para precisar que su formación "en ningún momento" plantea "la política en términos de exclusión hacia nadie".

En su opinión, en la Comunidad Autónoma Vasca "es posible dibujar un suelo común entre las diferentes tradiciones políticas desde donde se pueda formular un proyecto de país sólido".

Otxandiano ha reafirmado que están "absolutamente convencidos de que en esta coyuntura histórica, máxime en estas condiciones socioeconómicas, es fundamental llegar a acuerdos de país, porque es imposible construir este país a espaldas de nadie y menos a espaldas de la segunda fuerza política del Parlamento empatada con la primera". "¿Se puede hacer? Sí, pero no sin generar un perjuicio a este país", ha apostillado.

Por ello, se ha mostrado convencido de que, "en el ámbito de la política industrial, de la transición energética, de la gestión de la migración, la educación, la modernización de la administración pública o la política lingüística, es posible hoy mismo llegar o construir acuerdos de país importantes".

"No está solo en nuestras manos. Para que este ejercicio sea posible, se requiere el concurso principalmente de los partidos de Gobierno (PNV y PSE-EE). Hoy no parece que estén en esta reflexión", ha considerado.

ALERTA SOBRE "EL DECLIVE"

El dirigente de la formación soberanista ha advertido de que los vascos se "juegan mucho" y se está en una trayectoria en la que "se puede entrar en una fase de declive, como sociedad, como economía y como país".

"Dar una respuesta positiva a la situación y proyectar el país al futuro exige indefectiblemente de fijar las bases fundamentales de un proyecto de país entre diferentes. Eso no tiene alternativa", ha indicado.

Por ello, ha reiterado su invitación "al resto de los partidos políticos a situar el debate político y la política vasca en estas coordenadas", y ha apelado a que "la visión del país esté muy por encima de la visión partidista". "No es momento de pensar en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones y en el país, y no en el futuro de los partidos", ha avisado.

NUEVO ESTATUS

En cuanto al nuevo estatus, ha recordado que son partidarios de "la soberanía plena de Euskal Herria". "Estamos absolutamente convencidos de que la soberanía es un instrumento al servicio de la construcción de sociedades prósperas, igualitaristas y democráticas, y es un camino gradual. Creo que estamos recorriendo un camino gradual de recuperación de nuestra soberanía", ha indicado.

En todo caso, ha admitido que este proceso soberanista tiene que circunscribirse "en un proyecto europeo refundado sobre sus valores fundacionales".

En la actualidad, ha recordado que PNV, EH Bildu y PSE-EE tratan de consensuar "cuál es el estatus político que se necesita", y que, a su juicio, pasa por conferir a Euskadi de "mayor autogobierno, mayor fondo de poder, mayores garantías y una relación bilateral con el Estado".

PLURINACIONALIDAD

Pello Otxandiano ha destacado que, cuando se abrió la posibilidad de un gobierno de coalición de izquierdas en España, consideraron que "se abría una ventana de oportunidad para avanzar en la normalización política" de Euskadi, "en la articulación de políticas postneoliberales y en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado".

A su juicio, de esta forma, se podría "garantizar que este país pueda hacer camino en su recuperación de la soberanía y sus derechos políticos". "Creo que se ha recorrido parte del camino. Estamos avanzando en algunas cuestiones, como es la normalización política de nuestro país", ha indicado.

Otxandiano ha defendido que "la modernización del Estado pasa indefectiblemente por el reconocimiento de su plurinacionalidad política". "Desde nuestro punto de vista, siendo abertzales y independentistas, es un ámbito de carácter nacional vasco", ha explicado.

En ese ámbito, también considera que "se está avanzando de forma discreta". "Y esperamos que ese camino también tenga capítulos en el futuro y se pueda avanzar en ese sentido", ha manifestado.