Otxandiano pide al consejero de Seguridad que además de asumir responsabilidades tome medidas por la actuación en Loiu

Archivo - El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

BILBAO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EEH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha pedido al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que abandone "la fase negacionista" y, además de asumir responsabilidades, tome medidas por la actuación de la Policía vasca el Loiu, durante la recepción a miembros de La Flotilla. Otxandiano ha afirmado que este hecho "vuelve a poner de manifiesto la existencia de un grave problema con el modelo policial" y ha defendido que EH Bildu es "un agente de solución".

A través de las redes sociales, el representante de la coalición soberanista se ha referido a los altercados registrados este pasado sábado en el aeropuerto de Leioa, en los que la Ertzaintza detuvo a cuatro personas durante los incidentes registrados con motivo de la llegada de algunos miembros de la Global Sumud Flotilla al aeródromo vizcaíno.

Esta mañana, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha lamentado "las cargas y las situaciones" que se produjeron, cuya responsabilidad ha dicho asumir "en primera persona".

A través de las redes sociales, Pello Otxandiano ha afirmado que "de cualquier responsable gubernamental se espera la asunción de responsabilidades", por lo que considera que "el consejero Zupiria hace lo que debe asumiéndolas en primera persona".

No obstante, ha insistido en que "lo sucedido ayer en Loiu" constituye "una vergüenza internacional, y no admite subterfugios ni excusas". Según ha defendido, "no hubo ningún tipo de provocación y lo ocurrido es absolutamente inaceptable".

"Estamos ante un punto y aparte. Lo de ayer vuelve a poner de manifiesto la existencia de un grave problema con el modelo policial", ha manifestado.

"TOMA DE MEDIDAS"

Ha advertido de que "no se trata de un hecho aislado", en alusión a la actuación de la Policía Vasca durante una convocatoria de La Falange en Vitoria, en la que se registraron graves incidentes, por lo que ha apuntado que "la asunción de responsabilidades tiene que llevar consigo la toma de medidas".

Para Pello Otxandiano, el Gobierno Vasco "debe abandonar la fase negacionista y dar paso al reconocimiento de este problema". En este sentido, ha afirmado que EH Bildu es "un agente de solución que lleva tiempo trabajando en este ámbito" y "próximamente" realizará "nueva aportación" al respecto.