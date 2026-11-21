Otxandiano en el acto político de campaña electoral en Vitoria - EUROPA PRESS

VITORIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha pedido de cara a las elecciones generales del 29N que la ciudadanía "deposite un voto que sí, que lleva la sigla de EH Bildu, pero que es el único voto eficaz que puede hacer que los reaccionarios reciban una paliza democrática antológica en tierras vascas", y ha asegurado que "no les estamos pidiendo que se hagan de EH Bildu", sino que "actúen de forma eficaz" en los comicios.

Otxandiano ha cerrado el acto político que EH Bildu ha celebrado este sábado en Vitoria, en el que también han intervenido el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Álava, Mikel Otero, y el cabeza de lista al Senado por Álava, Josu Estarrona.

El parlamentario de EH Bildu ha expresado que su formación "se presenta con una hoja de resultados" a "este momento histórico donde se juega el dilema entre un bloque reaccionario que augura tiempos oscuros y la posibilidad de ofrecer un horizonte de esperanza".

En este punto ha recordado que precisamente en la capital alavesa, tras las municipales de 2015 en las que ganó el PP, seguido de EH Bildu y PNV, la formación soberanista "posibilitó que Gorka Urtaran (candidato del PNV) fuese alcalde de Gasteiz para echar a los reaccionarios del Ayuntamiento de Gasteiz, y lo hicimos 'gratis et amore'".

"Esto es lo que ya hemos hecho, y lo hicimos gustosamente, a cambio de nada, por convicción democrática", ha afirmado, para añadir que tomaron esa decisión "porque tenemos absolutamente claro que el mandato popular que emitió Gasteiz en aquel 2015 era que Javier Maroto y sus discursos reaccionarios tenían que desaparecer de Araba y de Gasteiz".

Así, ha defendido que EH Bildu "no juega a la equidistancia" y que el "único voto eficaz para frenar a los reaccionarios el 29 de noviembre es EH Bildu".

"IZQUIERDA KILÓMETRO CERO"

Además, ha recordado que son "la izquierda nacional kilómetro cero que cuenta con cero casos de corrupción". "A EH Bildu no le esperan consejos de administración cuando terminamos la labor de servicio a la comunidad, EH Bildu practica una política honesta, dice la verdad, y cuando metemos la pata lo reconocemos y pedimos perdón", ha dicho Otxandiano.

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha querido subrayar la "política humilde" y de "luchas compartidas con muchos sectores populares" que mantienen "porque las recetas que necesitamos para hacer frente a las crisis que padecemos no se diseñan en laboratorios, surgen del trabajo político que emana de la sociedad, de las luchas populares".

En este sentido, ha defendido que el voto a EH Bildu el próximo 29 de noviembre no solo servirá para "frenar" a la extrema derecha, sino también para "fortalecer un movimiento político emergente y referente" llamado a "construir un horizonte de esperanza en Euskal Herria".

Finalmente, el portavoz de la coalición soberanista ha asegurado que hay tres cuestiones que considera "claros": "El primero, que este país dará una paliza democrática a los reaccionarios, eso está ganado; dos, tras sacar el mejor resultado de la historia, y estamos en ese camino, los reaccionarios no llegarán al gobierno de España; y tres, estamos construyendo un movimiento político firme que es la esperanza y referencia de muchas personas, para tomar las riendas de este país junto a otros, con humildad, con el capital político acumulado durante muchos años".

"A LOMOS DE GIGANTES"

Por otra parte, el candidato Mikel Otero ha recordado en su discurso la manifestación nacional convocada el pasado fin de semana de Bilbao y ha asegurado que "EH Bildu va a lomos de gigantes, de 40.000 gigantes que llenaron las calles de Bilbao el otro día y batieron todos los récords de asistencia a un mitin en este país hace una semana".

Otero ha recordado también a quienes "pelearon y pelean por el país" y ha defendido la necesidad de "eliminar de la ecuación el empuje ultra". Además, ha asegurado que la ciudadanía vasca sabe que cuando EH Bildu habla es porque tiene "buenas noticias que dar al país".

En este punto, ha expresado "el orgullo" por haber contribuido a "mejorar la vida de la gente, impulsar la industria, dignificar las pensiones y defender el derecho a la vivienda". No obstante, ha reconocido que "nada es suficiente" y ha señalado que, a partir del próximo 29 de noviembre, será necesario hacer "mucho más".

Para ello, ha insistido en pedir el apoyo de la ciudadanía en las urnas y ha advertido de que "sin Euskal Herria Bildu no habrá mayoría de progreso que permita avances sociales".

"EH BILDU NO VA A DESVIARSE"

Por su parte, el cabeza de lista de EH Bildu al Senado por Álava, Josu Estarrona, ha asegurado que la formación soberanista no hace "política convencional" ni entiende las campañas electorales como "una mala obra de teatro" en la que las "zancadillas, el ruido y el barro sean protagonistas".

"EH Bildu no va a caer, no vamos a desviarnos de nuestro camino, vamos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer: trabajar, trabajar y trabajar", ha asegurado.

Estarrona ha defendido que trabajarán "con humildad, con determinación y con los pies en la calle", y señala que, en el contexto actual, no basta con enfrentarse a quienes "vienen a recortar derechos", sino que también es necesario "ir a la raíz de los problemas que alimentan su crecimiento", porque, a su juicio, ahí se encuentra "la batalla política fundamental".

Además, ha reivindicado el trabajo de EH Bildu en las Cortes durante los últimos años y ha destacado que sus propuestas y logros han estado encaminados a conseguir avances sociales y nacionales para Euskadi, pero, "más allá de los resultados", ha señalado que es importante "el cómo". "EH Bildu es garantía de hacer política de kilómetro cero", ha manifestado, ya que "anteponemos siempre los intereses del país y los intereses de la gente".

Finalmente, ha llamado a aumentar la influencia de EH Bildu a través de las elecciones del próximo 29 de noviembre para "conquistar más derechos sociales y más derechos nacionales para este país y para sus clases populares".