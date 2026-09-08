Otxandiano propondrá a Pradales siete movimientos y un acuerdo político para impulsar acuerdos y liderazgos compartidos

Archivo - El Portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, planteará este martes al lehendakari Imanol Pradales, la necesidad de impulsar "acuerdos básicos y liderazgos compartidos" para afrontar "los principales retos del país" y le trasladará una propuesta para promover, durante este curso, "siete movimientos y un acuerdo político".

Otxandiano se reunirá este miércoles con Imanol Pradales en el marco de la ronda de contactos con partidos vascos y los agentes sociales para analizar la situación de Euskadi e intentar alcanzar acuerdos.

En un comunicado, Otxandiano ha asegurado que, aunque con "proyectos políticos diferentes", existe "espacio para la colaboración", de EH Bildu con el gobierno, "al menos en determinadas cuestiones". "Y es, inevitablemente, necesaria", ha manifestado.

A su juicio, un gobierno con mayoría absoluta es "incapaz de afrontar estos retos por sí solo", porque "necesita sumar capacidades diversas, tanto interinstitucionales como comunitarias", y eso exige "amplios consensos entre las principales tradiciones políticas".

Otxandiano ha insistido en que, "aunque existen discrepancias, en algunas cuestiones estratégicas ya se han construido determinados consensos básicos: existe un terreno en el que sembrar".

"Haciendo lo que estamos haciendo, no avanzamos. Hay suficientes indicadores para afirmar que, para hacer frente a la complejidad de la situación, son necesarias otras políticas públicas. Los resultados del informe PISA que hemos conocido hoy mismo son un ejemplo de ello", ha apuntado.

Pello Otxadiano se ha mostrado convencido de que "para afrontar un momento tan complejo como este" son necesarios "liderazgos compartidos que se sitúen al margen de las lógicas electoralistas de los partidos".

"EH Bildu propondrá al lehendakari siete movimientos y un acuerdo político para este curso. Consideramos que, si se produjeran esos movimientos, nos situarían en un escenario diferente en los tres territorios: en mejores condiciones para afrontar el futuro con mayores garantías", ha concluido.