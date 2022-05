Oyarzabal pide "no discriminar" a quien no habla euskera y acusa a PNV de tratar a los alaveses como "vascos de segunda"

VITORIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha reclamado que no se "discrimine" a quien no habla esukera y ha acusado al PNV de tratar a los alaveses como "vascos de segunda".

Oyarzabal ha acudido este domingo hasta la Feria Agrícola de San Isidro, que se celebra en la localidad alavesa de Laguardia. En su visita, el dirigente popular ha estado acompañado por la secretaria general del PP de Álava, Ana Salazar, y de una nutrida representación de cargos del PP alavés.

En declaraciones a los medios de comunicación, Oyarzabal ha reivindicado la labor de los agricultores alaveses y de todos los trabajadores del campo en un momento en que se enfrentan a "enormes dificultades", como la subida de los carburantes.

Tras recordar que muchos profesionales "trabajan a pérdidas", ha destacado que el PP ha presentado iniciativas en el Parlamento vasco y en la Diputación de Álava para "mejorar las ayudas y el apoyo al sector primario", así como para la mejora en los servicios en el medio rural alavés.

En este contexto, ha advertido que los pueblos alaveses se enfrentan también a otras "preocupaciones" y ha acusado a PNV y EH Bildu de, "en vez de defender la calidad de los vinos de Rioja Alavesa, seguir empeñados en politizarlo y en dividir el sector". "Nosotros creemos que el vino de Rioja Alavesa necesita más estabilidad, más colaboración y apoyo y menos división y enfrentamiento", ha defendido.

Asimismo, ha alertado de la "preocupación" que hoy tienen muchos secretarios, administrativos o alguaciles de los ayuntamientos de la zona, que ven "cómo peligran sus puestos de trabajo porque el PNV está empeñado en exigir un perfil lingüístico e imponer la exigencia de euskera para mantener sus plazas".

"Hoy leemos al consejero Bingen Zupiria decir que el PNV no quiere elevar las exigencias de euskera. No es que no las quiere elevar, es que ya las ha elevado", ha criticado, al tiempo que ha pedido que "no se siga tratando a los alaveses como vascos de segunda", ni que "se siga discriminando" a los alaveses que no hablan euskera.

Según ha acusado, el PNV quiere así "discriminar a todas esas personas que llevan años trabajando en los municipios alaveses y que, por no obtener un perfil determinado de euskera, pueden ser desplazados de sus puestos de trabajo".

"Tenemos que seguir denunciándolo. Escuchábamos la pasada semana a Joseba Egibar y hoy leemos al consejero Zupiria, que no solo no rechaza las palabras de Egibar, sino que las aprueba. Al final, el PNV sigue tratando a los alaveses como vascos de segunda y vamos a seguir denunciando esa discriminación y pedir que el euskera sirva para unir y no sea nunca más un obstáculo para encontrar un puesto de trabajo", ha finalizado.