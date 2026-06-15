Oyón (Álava) recauda 11.000 euros a través de una campaña solidaria destinada a la Fundación Hodeilargi

El dinero recaudado se destinará de manera íntegra a los proyectos que la Fundación Hodeilargi tiene en marcha - AYUNTAMIENTO DE OYÓN

VITORIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Oyón-Oion (Álava) ha recaudado más de 11.000 euros a través de una campaña solidaria destinada a la Fundación Hodeilargi, centrada en la investigación sobre el síndrome de batten CLN6, un trastorno neurodegenerativo hereditario que afecta principalmente a niños.

El eje central de esta iniciativa ha sido una carrera solidaria que logró movilizar a personas de todas las edades, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Corredores, familias, asociaciones locales y comercios se unieron con un único objetivo: sumar kilómetros y aportar su granito de arena a la causa de la fundación. El dinero recaudado se destinará de manera íntegra a los proyectos que la Fundación Hodeilargi tiene en marcha.