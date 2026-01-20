Pablo Rivero presenta este miércoles en Vitoria-Gasteiz y el jueves en Bilbao su nueva novela "La Canguro"

Pablo Rivero - MARTA MARTÍNEZ

El actor y escritor Pablo Rivero presenta este miércoles en Vitoria-Gasteiz y el jueves en Bilbao su octava novela, "La Canguro" (Editorial Suma), un thriller psicológico donde fusiona "misterio, drama doméstico y relaciones familiares actuales" para indagar en "los miedos íntimos asociados a la maternidad, los secretos familiares y la fragilidad de las personas".

Tras abordar en sus dos novelas anteriores el edadismo y la vulnerabilidad social de las personas mayores, en 'La matriarca', y las consecuencias de la sobreprotección paterna y el bullying en el entorno escolar en 'El rebaño', Rivero se adentra ahora en "las apariencias de una vida familiar como cualquier otra" para reflexionar sobre aspectos como "la maternidad, la identidad, la conciliación laboral, las relaciones paternofiliales y de pareja, la salud mental, el miedo irracional o el abuso".

Tal y como explican desde la editorial Suma que publica la novela, "el autor construye una historia donde la conciliación, los celos y el miedo se mezclan hasta hacer dudar entre lo real y lo imaginado", en el contexto de una trama donde "el aislamiento emocional y los fantasmas del pasado se convierten en fuerzas que empujan a sus personajes hacia un abismo inevitable".

Narrada a través de cuatro voces, siempre en primera persona, el texto también incorpora extractos del diario del hijo mayor, que sirven al lector para "entender mejor la psicología del niño, que muestra mucha rabia, confusión y un miedo irracional hacia su angustiada madre, que se presenta al borde del colapso".

Por su parte, los escenarios descritos -el piso familiar, el parque, la escalera del edificio- se convierten en "elementos narrativos cargados de simbolismo y funcionan casi como personajes que acentúan el clima de amenaza constante que respira la novela", señalan desde Suma.

El relato se inicia cuando "una figura oculta entre los arbustos del parque del Retiro madrileño presencia un acto sangriento de alguien que huye mientras empuja un carrito de bebé".

Trece días antes de esa escena, la madre protagonista, una mujer entregada al cuidado de sus dos hijos, una bebé y un adolescente de 12 años, "vive encerrada en una rutina claustrofóbica marcada por el miedo y la irracional necesidad de protegerlos".

Alejada del mundo laboral desde que nació el primer hijo, detallan desde Suma, "su única ventana al mundo es la terraza del piso en el que vive y desde donde observa el parque durante horas, temiendo constantemente que un accidente o una amenaza externa pueda perjudicar a los niños. La ansiedad, la falta de sueño y la presión por ser la madre perfecta la van erosionando hasta llevarla al límite de la cordura".

La presentación en la capital alavesa tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en un encuentro de entrada libre hasta completar aforo patrocinado por la Diputación Foral de Álava y en el que el autor conversará con el periodista Óscar Beltrán de Otalóra.

Por su parte, la presentación en la capital vizcaína tendrá lugar en la librería Elkar (Licenciado Pozas, 14), también con entrada libre y a partir de las 19.00 horas, con firma de ejemplares incluida.

Pablo Rivero (Madrid, 1980) es licenciado en comunicación audiovisual y conocido por interpretar a Toni Alcántara en la serie de TVE 'Cuéntame cómo pasó', trabajo al que ha sumado en su trayectoria interpretativa otros proyectos cinematográficos y teatrales.

Debutó como novelista en 2017, con 'No volveré a tener miedo', un thriller doméstico al que siguieron 'Penitencia' (2020), 'Las niñas que soñaban con ser vistas' (2021), 'La cría' (2022), 'Dulce hogar' (2023) y 'La matriarca (2024) y 'El rebaño' (2025).