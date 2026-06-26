PACMA critica que en Euskadi se "encubre" la participación sin autorización de niños en festejos taurinos

Plaza de toros de Tolosa - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido animalista PACMA ha criticado que la reforma de la Ley de regulación de los festejos taurinos tradicionales de fomento en Euskadi, aprobada este pasado jueves, "encubre la participación sin autorización de niños en festejos potencialmente peligrosos".

En un comunicado, el secretario de la Junta Directiva del PACMA, Asier Esparza, ha mostrado su rechazo a la nueva regulación aprobada por la Cámara vasca, de la mano de PNV y PSE-EE con el apoyo del PP, que "permitirá la participación de menores desde los ocho años en festejos taurinos con reses, sin autorización parental, siempre que vayan acompañados por un mayor de 18".

Para la formación política, la nueva normativa "pretende venderse como una mejora en materia de seguridad y protección de la infancia, cuando en realidad supone abrir la puerta a que niños y niñas de muy corta edad se incorporen a actividades basadas en la utilización de animales como entretenimiento".

A juicio de Esparza, "se está intentando vender esta Ley como un avance para los menores, pero la realidad es exactamente la contraria", ya que "lo que hace es facilitar que niños de apenas ocho años participen en festejos taurinos y normalizar su exposición a prácticas crueles con animales de corta edad".

Para el PACMA "la medida responde a la necesidad de determinados sectores taurinos de asegurar el relevo generacional de una actividad en declive". "Cuando una tradición necesita incorporar a menores cada vez más pequeños para garantizar su continuidad, queda en evidencia que su futuro depende de la captación temprana de nuevas generaciones", ha añadido.

Además, ha recordado que "el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha instado en reiteradas ocasiones a España a proteger a los menores frente a la exposición a la violencia de la tauromaquia y ha recomendado prohibir su participación en este tipo de actividades".

A su juicio, es "preocupante que, mientras los organismos internacionales avanzan hacia una mayor protección de la infancia, Euskadi opte por rebajar las barreras de acceso a estos festejos".

"Mientras la ONU pide alejar a los menores de la tauromaquia, el Parlamento Vasco les abre la puerta de par en par", ha finalizado Esparza.