Paco Roca, Marika Vila, Raquel Gu, Mamen Moreu, Sebas Martín y Fernando Blanco, en el Salón del Cómic de Getxo

Presentación de la 23 edición del Salón del Cómic de Getxo - AULA DE CULTURA DE GETXO

Rubén Pellejero y la divulgadora Josune Muñoz recibirán el premio-homenaje de este año por su trayectoria en el mundo del cómic

BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 23 edición del Salón del Cómic de Getxo, que se celebrará del 3 al 5 de ocubre con una "extensa" oferta comercial y de actividades, reunirá a artistas y profesionales del sector como Rubén Pellejero, Paco Roca, Laura Pérez, Marika Vila, Josune Muñoz, Raquel Gu, Mamen Moreu, Sebas Martín, Fernando Blanco, Álvaro Martínez Bueno e Irene Márquez, entre otros.

En total, este año participarán 40 puestos de venta en la zona comercial, donde librerías, editoriales, establecimientos de merchandising y fanzines, entre otros, conforman la oferta de los puestos en los que el público podrá adquirir las últimas novedades, completar sus series, y adquirir también cómics antiguos y ejemplares de coleccionista, además de encontrar todo tipo de artículos de relacionados con el mundo de la historieta.

Como es habitual, los artistas que estarán presentes tanto en la zona comercial del Salón, ubicada en la calle Ibaiondo y la plaza Santa Eugenia de Romo, así en como en varias de las actividades programadas en Romo Kultur Etxea y la entrada a ambos espacios será gratuita.

Por su parte, Romo Kultur Etxea acogerá la programación de actividades, que incluye presentaciones de novedades, charlas, mesas redondas, proyecciones, talleres y una exposición.

Estas actividades contarán con la presencia de algunas de las firmas más destacadas del sector, que participarán en charlas, presentaciones y turnos de firmas, donde los aficionados pueden conocer de primera mano a sus artistas favoritos.

TALLERES PARA PÚBLICO INFANTIL Y ADULTOS

Estos últimos tendrán lugar tanto en este emplazamiento como en los puestos de venta. No faltarán tampoco los talleres para público infantil y adulto y, este año, como novedad, también se llevará un taller de revisión de portfolios dirigido a profesionales.

En el apartado artístico, el Salón recibirá este año, entre otros, a los creadores Paco Roca, Marika Vila, Raquel Gu, Mamen Moreu, Sebas Martín, Fernando Blanco, Álvaro Martínez Bueno, Irene Márquez y Laura Pérez ( autora del cartel del Salón de 2025), a los que se sumarán aquellos invitados por las editoriales.

Además, también acudirán a Getxo el autor Rubén Pellejero, popular por su trabajo de ilustración en la nueva serie álbumes de Corto Maltés, y la divulgadora Josune Muñoz, que recibirán el premio-homenaje de este año por su trayectoria en el mundo del cómic.

En Romo Kultur Etxea el público podrá disfrutar también de 'Aventureras gráficas', una exposición que reúne los trabajos de cinco autoras e ilustradoras: Natacha Bustos, María Medem, Ana Penyas, Laura Pérez y Nuria Tamarit.

Según han destacado desde el Aula de Cultura de Getxo, todas ellas comparten un rasgo común en su obra, como es "la apuesta por la experimentación y la originalidad, siempre buscando huir de lugares comunes y de recursos cómodos, para ofrecer una aventura gráfica a su público".