Padres y madres activan en Errenteria (Gipuzkoa) la iniciativa contra el uso abusivo de pantallas 'Altxa Burua'

La iniciativa Altza burua ya está en marcha en Errenteria. - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

SAN SEBASTIÁN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grupos de padres y madres de todos los centros educativos de Errenteria han puesto en marcha en esta localidad guipuzcoana, en colaboración con el Ayuntamiento, la iniciativa contra el uso abusivo de pantallas 'Altxa Burua Errenteria'.

Padres y madres preocupados por esta cuestión empezaron a formar grupos que se reunían y reflexionaban en el seno de las comunidades escolares de los diferentes centros educativos de la localidad.

Además, estas personas pidieron ayuda al Ayuntamiento, y poco a poco se ha puesto en marcha el grupo motor 'Altxa Burua Errenteria', según han explicado fuentes municipales. Ya se han dado los primeros pasos y representantes de los centros escolares de la localidad y del Ayuntamiento siguen trabajando conjuntamente.

Así, por ejemplo, se han organizado varias sesiones con la educadora familiar Miren Ros y el alumnado de cuarto de Primaria de todos los centros educativos del municipio ha recibido una sesión formativa. Finalmente, se ha realizado una última reunión con las familias en la que se han compartido algunas conclusiones.

Además, se ha puesto en marcha la campaña 'Gurea erabil dezakezu' para poner a disposición de las familias los teléfonos tanto de los edificios municipales como de los comercios del municipio, de manera que niños y jóvenes podrán utilizar el teléfono de los edificios públicos de la localidad cuando lo necesiten.

La campaña comienza con los equipamientos públicos, pero el objetivo es poder extenderlo a otros comercios de la localidad y Altxa Burua Errenteria seguirá trabajando para conseguir ese objetivo.