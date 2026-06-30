"Parkea Musik Fest" vuelve este jueves al Campus Zamudio/Derio del Parque Tecnológico de Euskadi

BILBAO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Campus Zamudio/Derio del Parque Tecnológico de Euskadi acogerá este jueves, 2 de julio, una nueva edición de Parkea Musik Fest, el festival que reconoce el talento musical de las personas que forman parte del ecosistema Parke y que, en esta ocasión, sale al exterior para ofrecer una experiencia todavía más abierta y participativa.

El evento, organizado en el marco de BeParke Kluba, nació como una idea dentro de la iniciativa 'Un reto para el Parke' y se ha consolidado como una cita para fortalecer la comunidad Parke a través de la música, el ocio y la cultura, generando un espacio de encuentro más allá del entorno profesional, según ha informado el Parque Tecnológico de Euskadi.

La música en directo volverá a ser el eje central del festival con tres propuestas formadas por profesionales de empresas del Parque Tecnológico de Euskadi. El cartel estará compuesto por "Taykus", con una sesión de música electrónica (ITP Aero); "El Mentón", grupo de pop-rock (Haurreskola Txanogorritxu); y "Bitter Bites", banda de rock clásico (Zucchetti).

El caso de "El Mentón" tiene la particularidad de reunir la actuación de un grupo musical consolidado con la apertura de un nuevo negocio en el ecosistema de Campus Zamudio/Derio, ya que el vocalista del grupo, Gorka Álvarez, es el responsable de la guardería Txanogorritxu, que abrirá el próximo septiembre en el Parque Tecnológico.

Por su parte, la banda "Bitter Bites" cuenta con la participación de Begoña Cueto, técnica del servicio SAT de la empresa Zucchetti, especializada en software empresarial. Begoña empezó con la batería, pero actualmente toca el bajo en el grupo, que tiene tres años de trayectoria musical.

Por último, "Taykus" es el nombre artístico de Ivan Lodeiro, inspector de piezas en ITP Aero, que pincha música electrónica y también produce su propia música.

PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOLÍN

Además de los conciertos, las personas asistentes podrán disfrutar de sorteos en directo, descuentos especiales y, como principal novedad de esta edición, del primer campeonato de futbolín de Parkea Musik Fest, una actividad pensada para fomentar la participación y el ambiente festivo entre quienes forman parte del ecosistema Parke.

Según han destacado sus impulsores, Parkea Musik Fest se ha convertido en una iniciativa que "trasciende el ámbito musical para consolidarse como un punto de encuentro entre las personas que trabajan en los Campus del Parque Tecnológico de Euskadi".

La propuesta busca "impulsar las relaciones personales, favorecer la creación de comunidad y ofrecer nuevas oportunidades de ocio y cultura en un entorno diferente y creativo". La entrada será completamente gratuita y abierta a todas las personas interesadas.