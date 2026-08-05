El Parketxe de Anduetza organiza una excursión para conocer la ocupación de neandertales del paso de San Adrián

Archivo - Reconstrucción mediante IA de una familia mixta de neandertales y Homo sapiens. - UNIVERSIDAD DE TEL AVIV - Archivo

SAN SEBASTIÁN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parketxe de Anduetza ha organizado para este domingo una excursión guiada para conocer la ocupación de los neandertales del paso de San Adrián en Leizarrate, en Zegama (Gipuzkoa), y los hallazgos de la última excavación en la que se han encontrado restos de cultura Neandertal.

En un comunicado, desde el Parketxe han indicado que cada año el paso de San Adrian es un lugar estudiado por los arqueólogos de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi con la colaboración del Ayuntamiento de Zegama.

La de este año será la XIX campaña arqueológica. Además, han destacado que en los últimos años se han encontrado en este lugar pruebas de que los Neandertales ocuparon este lugar hace más de 40.000 años.

En la visita guiada del domingo se darán a conocer los últimos hallazgos de la época de los neandertales y se hablará de este antiguo homínido. La excursión no presenta dificultades y yse realizará en euskara y castellano.

Así el itinerario que se realizará en euskara partirá a las 10.00 horas del aparcamiento de Aldaola y la de castellano a las 12.00 horas. El aparcamiento de Aldaola se sitúa a cuatro kilómetros de Otzaurte (Zegama).

El recorrido hasta el paso de San Adrián (Leizarrate) se realizará con la guía del Parketxe Anduetza. La previsión es que el itinerario realizado en euskara finalice a las 11.30 horas y el de castellano a las 13.30 horas. Se recomienda llevar calzado adecuado y agua. El precio será de seis euros por persona. La inscripción es obligatoria, ya que además de las plazas limitadas si por razones meteorológicas se produjera algún cambio de última hora, los organizadores podrán avisar a los inscritos.