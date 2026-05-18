El Parlamento insta al Gobierno Vasco a reforzar la vigilancia de la salud a través de Osasungintza

VITORIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno Vasco a mantener y reforzar la vigilancia de la salud a través del Observatorio de Salud, que en un futuro próximo quedará integrado en Osasungintza, "consolidando su papel como instrumento de referencia para el seguimiento de los determinantes de salud y la detección de desigualdades".

La enmienda ha sido aprobada por la Comisión de Salud de la Cámara vasca, que este lunes ha debatido sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya proposición no de ley ha sido rechazada.

La iniciativa de Bildu instaba al Gobierno Vasco a que el servicio de epidemiología de Salud Pública realizara un estudio epidemiológico sobre el estado de salud de la población de Abanto-Muskiz, "tomando como base los determinantes de la salud y analizando las variables ambientales" de esta zona, en la que se ubica la refinería de Petronor.

Además, pedía que se designara un grupo entre los servicios epidemiológicos y medioambientales de Salud Pública y el Departamento de Medio Ambiente "con el objetivo de investigar las causas de las desigualdades en salud en Abanto-Muskiz".

La coalición también instaba al Ejecutivo a que una vez finalizada la investigación, elaborara una estrategia concreta dirigida a Abanto-Muskiz, en colaboración con los ayuntamientos, "para mejorar la salud de la población local y eliminar las desigualdades en salud".

La enmienda del PNV y el PSE-EE insta al Gobierno Vasco a "mantener y reforzar" la vigilancia de la salud a través del Observatorio de Salud, que en un futuro próximo quedará integrado en Osasungintza, "consolidando así su papel como instrumento de referencia para el seguimiento continuo de los determinantes de salud y la detección de desigualdades".

Asimismo, solicita un refuerzo de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, especialmente las orientadas a fomentar hábitos de vida saludables y reducir los factores de riesgo cardiovascular modificables, con el objetivo de mejorar los determinantes de la salud y disminuir las desigualdades en el conjunto del País Vasco.

CRIBADOS

En otro apartado del texto se pide al Ejecutivo autonómico que impulse y evalúe las iniciativas en marcha, como los proyectos piloto de cribado de factores de riesgo cardiovascular y la participación de Euskadi en el centro de investigación Cohorte IMPACT, "aprovechando su potencial para avanzar en el conocimiento de los determinantes de la salud, la detección precoz y la prevención de enfermedades crónicas".

También se insta al Gobierno Vasco a desarrollar este enfoque "desde una perspectiva integral y de conjunto para el conjunto de Euskadi, optimizando los recursos disponibles y garantizando la comparabilidad de los datos, sin perjuicio del seguimiento específico de aquellas realidades territoriales que así lo requieran".