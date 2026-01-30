El Parlamento Vasco, la Academia de Derecho y la abogada Pili Zubiarrain reciben el premio 'Baserritarron Laguna'

El premio se ha entregado con motivo del décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Derecho Civil Vasco - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco, junto a la Academia Vasca de Derecho y la abogada Pili Zubiarrain (a título póstumo), han recibido el premio 'Baserritarron Laguna' del sindicato agrario ENBA, con motivo del décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Derecho Civil Vasco, de la que los tres galardonados fueron promotores.

El premio se ha concedido por la "gran importancia" que esta ley tiene para el sector primario de Euskadi y, en particular, para la pervivencia de los caseríos en su integridad a la hora de organizar la transmisión, al posibilitar "la plena libertad de los propietarios y, por tanto, no dividir aún más los caseríos y fincas tan pequeños de por sí", según ha informado la Cámara en un comunicado.

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha recogido el galardón en nombre de la institución. Por parte de los otros premiados, han acudido a la entrega el presidente de la AVD/ZEA, Ander Urrutia, y la hermana de Pili Zubiarrain, Ana Zubiarrain.

En su alocución, la presidenta del Parlamento ha afirmado que este reconocimiento es "el mejor premio que las y los parlamentarios podemos recibir". "Como hija, nieta y hermana de baserritarras sé lo que supone para nosotras y nosotros el caserío y la importancia que tiene su transmisión; y no cabe duda de que la ley ha contribuido a reforzar este elemento fundamental de nuestra cultura y de nuestra identidad", ha añadido.

En su intervención, también ha destacado "la amplia participación y el consenso" con los que contó la ley. Además, ha felicitado a las y los parlamentarios que integraron la ponencia sobre esta ley: Juan Antonio Arieta-Araunabeña, Julen Arzuaga, Antón Damborenea, Miren Gallastegui, Nerea Llanos, Dani Maeztu, Idoia Mendia y Ana Otadui. A su vez, ha agradecido a los otros dos galardonados su "contribución" a la aprobación de la ley.