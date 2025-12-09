El Parlamento vasco acoge este martes el pleno de debate de la enmiendas a la totalidad al Presupuesto vasco

Noël d'Anjou - EUROPA PRESS

VITORIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento vasco acoge este martes el pleno de debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos para 2026 presentadas por EH Bildu, PP, Sumar y Vox y que, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco, no saldrían adelante, de manera que continuará la tramitación de las Cuentas.

El proyecto de Presupuestos fue aprobado el pasado 28 de octubre en consejo de Gobierno y se eleva a 16.378 millones, un 4,1% más que en 2025.

Esta cifra aumenta hasta los 17.313,5 millones, con los 935 millones que, como novedad, se contemplan para "Euskadi Eraldatuz 2030, el plan de Inversiones Transformacionales y que se obtendrán a través de endeudamiento. Vivienda con 482,2 millones, es la partida que más crece, un 6,8%, seguida de Seguridad (850 millones), un 6,4% más.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d'Anjou, defendió en su presentación que estos presupuestos consolidan "el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales" y animaba a la oposición a acordar para aumentar el conseno en torno a estas Cuentas.

En las negociaciones abiertas posteriormente con todos los grupos de la oposición, salvo Vox, no se llegó a ningún acuerdo y todos ellos anunciaron su intención de presentar enmiendas a la totalidad, solicitando la devolución del proyecto.

EH Bildu optó por presentar finalmente enmienda a la totalidad al no constatar en el Gobierno vasco "voluntad negociadora" ni "ambición política" para hacer frente al problema de vivienda, una cuestión en la que la coalición abertzale, que planteaba una negociación conjunta para las Cuentas del Gobierno y diputaciones, centró su propuesta.

Entre otras medidas, esta fuerza política planteaba articular un fondo público-privado que, a través de 1.000 millones de inversión pública, fuera capaz de atraer financiamiento o capital privado y apalancar financiación para llegar a unos niveles de inversión suficientes en materia de Vivienda.

Por su parte, el PP anunció que iba a enmendar a la totalidad el Presupuesto al entender que se trata de un proyecto que "conduce al empobrecimiento" de la sociedad vasca y aseguraba que hay una serie de elementos "de carácter estructural" que, según los populares, les hacen "imposible" poder apoyar esta ley.

Sumar también rechazó este proyecto porque, a juicio de esta formación, son unas Cuentas que "consolidan desigualdades y desperdician la oportunidad de transformar Euskadi". Además, criticó que el Gobierno vasco no les trasladará ninguan "contrapropuesta" al planteamiento que le realizaron de modificaciones presupuestarias.

Por su parte, Vox también registró una enmienda de totalidad a los presupuestos del Gobierno autonómico para 2026, al considerar que se trata de un proyecto caracterizado por el "gasto improductivo

SESIÓN PLENARIA

La sesión plenaria comenzará a las nueve y media con la presentación del proyecto de ley por parte del Gobierno vasco, que tendrá 30 minutos para realizar su exposición.

Posteriormente, se abrirán turnos de 30 minutos a favor y en contra de cada enmienda de totalidad, seguidos de turnos de 10 minutos de réplica y dúplica. Tras estas intervenciones se votará la devolución o no de del proyecto para concluir con un turno de explicación de voto para los grupos que no hayan intervenido en el debate.

Previsiblemente, dada la mayoría absoluta del Gobierno, no saldrán adelante las enmiendas a la totalidad y el proyecto continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva prevista para el 23 de diciembre.