Parlamento Vasco amplía en dos semanas el plazo de enmiendas para la reforma sobre el tratamiento del euskera en las OPE

VITORIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento Vasco ha aceptado una propuesta del PNV para ampliar en dos semanas el plazo para la presentación de enmiendas a la propuesta de modificación de la Ley de Empleo Público destinada a reforzar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos de las Ofertas de Empleo Público (OPE).

La solicitud de ampliación de plazo --que expiraba este próximo lunes-- responde al objetivo de lograr un acuerdo en torno a esta reforma, según ha informado el PNV a través de un comunicado.

La formación 'jeltzale' considera que este acuerdo "es posible", pero cree que es necesario disponer de "más tiempo" para lograrlo. En la actualidad, existen dos propuestas para llevar a cabo esta reforma destinada a reforzar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos de las OPE: la del PNV --que la presentó en solitario ante la falta de acuerdo en esta materia con su socio de gobierno, el PSE-- y la de EH Bildu.

El PNV ha afirmado que lleva meses "negociando con los partidos", especialmente con el PSE, para tratar de alcanzar un acuerdo. Los 'jeltzales' han subrayado que su propuesta busca "fomentar el uso del euskera y blindar las OPE desde la seguridad jurídica". "Es una propuesta realizada desde el realismo y que huye tanto del maximalismo de unos como del inmovilismo de otros", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que no se va a "bajar de la negociación" y que seguirá buscando un acuerdo "hasta el último minuto". "Euskadi necesita un acuerdo y el euskera necesita un acuerdo; es un tema suficientemente importante como para no darnos por vencidos", ha añadido.