El Parlamento Vasco aprueba las candidaturas de Xabier Arzoz y Javier García Roca a magistrados del Constitucional

Archivo - El Pleno de la Cámara ha aprobado sus candidaturas al Tribunal Constitucional - PARLAMENTO VASCO - Archivo

VITORIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves las candidaturas de los juristas Xabier Arzoz, propuesto por el PNV, y Javier García Roca, propuesto por el PSE-EE, como candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional.

Ambas candidaturas han salido adelante con 39 votos a favor --PNV y PSE-EE-- y las 33 abstenciones sumadas por el resto de grupos parlamentarios.

Una vez superado este trámite en el Pleno de la Cámara vasca, las candidaturas deben recibir el visto bueno del Senado, en el que se requiere una mayoría cualificada para su elección.

Xabier Arzoz Santisteban es licenciado en Derecho, con dos diplomas adicionales en la Especialidad Jurídicoeconómica y en Estudios Europeos, todo ello por la Universidad de Deusto(1991). Además, tiene un Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad del Sarre y es doctor en Derecho por la EHU (1998). Entre 2011 y 2020 fue letrado del Tribunal Constitucional de adscripción temporal. Además, fue miembro de la Comisión asesora independiente del Defensor del Pueblo sobre la atención a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.

Javier García Roca es licenciado en Derecho y diplomado en Economía en la Universidad de Deusto y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid desde 2007. Especialista en organización territorial del Estado, Comunidades Autónomas y autonomía local, ha dedicado parte relevante de su obra y de sus dictámenes a la forma territorial del Estado y al desarrollo del Estado autonómico, con particular atención al Estatuto de Autonomía del País Vasco, al sistema político vasco y al régimen foral y financiero de los Territorios Históricos.