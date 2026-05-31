Parlamento Vasco crea este lunes la ponencia para tratar la reforma de la Ley de Empleo Público para "blindar el euskera

El parlamentario y responsable de Euskera del EBB ddel PNV, Markel Olano, y el portavoz parlamentario jeltzale, Joseba Díez Antxustegi, en una comparecencia en el Parlamento Vasco - PNV

VITORIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco constituirá este lunes la ponencia que estudiará las enmiendas presentadas a sendas proposiciones de ley de PNV y EH Bildu para la reforma de la Ley de Empleo Público y el "blindaje" del euskera.

El grupo de trabajo, que estará presidido por la jeltzale Olatz Peón, se creará en el seno de la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad. Con la apertura de los trabajos de la ponencia, los grupos parlamentarios comenzarán el estudio y debate de las enmiendas presentadas a las iniciativas legislativas.

Finalmente, concluirá con la elaboración del informe de ponencia, que pasará por comisión, para elevarlo a pleno. Las fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, han asegurado que se pretende agilizar el debate para que la sesión plenaria en la que se vote, se celebre antes del fin del curso político.

El plazo para la presentación de enmiendas concluyó el pasado 30 de abril. El PNV registró tres enmiendas a su propia propuesta con el fin de reforzar la seguridad jurídica de los requisitos sobre el conocimiento del euskera en las convocatorias de empleo público en Euskadi.

La formación jeltzale planteó que las administraciones públicas puedan establecer plazas con perfil lingüístico cuya exigencia se difiera en el tiempo. De este modo, se podrá acceder a esos puestos sin acreditar inicialmente el perfil lingüístico y se dispondrá de un plazo para alcanzarlo, con el compromiso de que la propia administración facilite la formación necesaria.

EH Bildu presentó en total seis enmiendas a las dos proposiciones de ley (cuatro a la suya y dos a la del PNV) para fijar como principio general que el conocimiento de las dos lenguas oficiales sea obligatorio para el acceso al empleo público y para incorporar el índice de progresividad, a fin de determinar, modificando el artículo 187 de la Ley de Empleo Público, en qué plazas se puede aplazar la exigencia del euskera.

Por su parte, el PSE-EE registró una enmienda en la que plantea mantener en la norma los Índices de Obligado Cumplimiento que determinan los perfiles lingüísticos en la Administración con la excepción de las administraciones radicadas en los 'arnasgunes', donde el uso del euskera supera el 80%, que pueden quedar eximidos de la aplicación general.

El que más enmiendas presentó fue el PP, un total de 38, en las que propone, entre otras cuestiones, fijar en un 50% máximo el porcentaje de plazas de euskera en las OPEs, y rechaza que se tenga que asignar perfil lingüístico a todos las plazas, de acuerdo a las enmiendas planteadas por este partido para la reforma de la Ley de Empleo Público.

CONVERSACIONES ENTRE PNV Y EH BILDU

La creación de la ponencia se producirá cuando todavía se mantienen abiertos los canales de comunicación entre el PNV y EH Bildu para hablar sobre la modificación legal, ya que ambas formaciones cuentan con 27 parlamentarios cada una, con lo cual, de no llegar a un acuerdo, corren el riesgo de que sus respectivas proposiciones decaigan.

Tras el fracaso de la negociación del PNV con su socio de Gobierno, el PSE-EE, para alcanzar un acuerdo que permitiera aprobar en la Cámara su propuesta, los jeltzales mantuvieron el pasado 21 de mayo su primera reunión formal con EH Bildu en el Parlamento Vasco, pese a reonocer "la dificultad" de alcalzar un acuerdo. Por ello, propuso a la formación soberanista que se abstuviera para facilitar que su proposición de Ley se aprobara.