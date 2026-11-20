La Ponencia Sobre La Simplificación Administrativa Ha Iniciado Sus Trabajos - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ponencia del Parlamento Vasco sobre la simplificación administrativa ha iniciado sus trabajos este viernes, con el fin de estudiar las enmiendas presentadas a la Proposición de ley de medidas urgentes de simplificación y agilización de la administración para la actividad económica sostenible registrada por el PNV y el PSE-EE.

El Parlamento Vasco aprobó el pasado 25 de junio la toma en consideración de esta proposición de ley, que pretende reforzar la competitividad de Euskadi en sectores relacionados con la 'economía verde'.

El texto reduce plazos y cargas administrativas, y pretende reforzar la seguridad jurídica para acelerar la implantación de nuevas actividades en ámbitos como la transición energética, la economía circular y la industria agroalimentaria.

La propuesta pretende impulsar las inversiones estratégicas de la industria verde y, con ese fin, recoge instrumentos para acelerar la implementación de nuevos proyectos para favorecer la economía circular y fortalecer el sector primario.