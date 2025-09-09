El Parlamento Vasco muestra su respaldo a la flotilla de apoyo a Gaza

La Global Sumud Flotilla flotilla partió este domingo desde el Moll de la Fusta de Barcelona con unas 300 personas, entre las que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. - Kike Rincón - Europa Press

VITORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Intergrupo de Apoyo a Palestina y Oriente Próximo del Parlamento Vasco ha mostrado su respaldo a la iniciativa ciudadana de la Global Sumud Flotilla de apoyo a Gaza.

Este grupo de la Cámara autonómica ha recordado, a través de un comunicado, que a esta flotilla se han unido centenares de activistas desde otros puertos de todo el mundo, antes de llegar a Gaza, "para intentar romper el asedio y abrir un corredor marítimo que pueda contribuir a poner fin a la situación de extrema gravedad que sufre el pueblo palestino, víctima del genocidio perpetrado por Israel".

En este sentido, este foro parlamentario ha manifestado que permanecerá "atento" a esta iniciativa mundial, sobre la que ha mostrado su esperanza de que pueda "llegar a destino". Además, ha reiterado su solidaridad con el pueblo palestino.