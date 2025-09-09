El Parlamento Vasco muestra su respaldo a la flotilla de apoyo a Gaza

La Global Sumud Flotilla flotilla partió este domingo desde el Moll de la Fusta de Barcelona con unas 300 personas, entre las que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
La Global Sumud Flotilla flotilla partió este domingo desde el Moll de la Fusta de Barcelona con unas 300 personas, entre las que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Publicado: martes, 9 septiembre 2025

VITORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Intergrupo de Apoyo a Palestina y Oriente Próximo del Parlamento Vasco ha mostrado su respaldo a la iniciativa ciudadana de la Global Sumud Flotilla de apoyo a Gaza.

Este grupo de la Cámara autonómica ha recordado, a través de un comunicado, que a esta flotilla se han unido centenares de activistas desde otros puertos de todo el mundo, antes de llegar a Gaza, "para intentar romper el asedio y abrir un corredor marítimo que pueda contribuir a poner fin a la situación de extrema gravedad que sufre el pueblo palestino, víctima del genocidio perpetrado por Israel".

En este sentido, este foro parlamentario ha manifestado que permanecerá "atento" a esta iniciativa mundial, sobre la que ha mostrado su esperanza de que pueda "llegar a destino". Además, ha reiterado su solidaridad con el pueblo palestino.

