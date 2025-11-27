El Parlamento Vasco pide analizar el uso de la "tecnología" para hacer frente al acoso escolar

El Pleno de la Cámara ha debatido sobre acoso escolar - JAVIER MARTIN-EUROPA PRESS

VITORIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE, apoyada por EH Bildu, que insta al Gobierno autonómico a analizar la posibilidad de recurrir a la "tecnología" para aportar una "estrategia sólida" frente a los desafíos del sistema educativo, incluido el acoso escolar.

El Pleno de la Cámara vasca ha debatido este jueves sendas iniciativas de PP y Sumar sobre el acoso escolar, que han sido rechazadas. Los 'populares', entre otras medidas, proponían instalar cámaras en los centros escolares, mientras que la coalición progresista pedía la retirada de la financiación pública a los centros privados concertados que incurran en "negligencia grave" ante situaciones de acoso.

La moción del PP ha sido rechazada al recibir solo el apoyo de Vox, mientras que el resto de grupos ha votado en contra. En el texto, los 'populares' reclamaban la implantación obligatoria en todos los centros educativos de programas educativos basados en la educación emocional, la diversidad, la inclusión y la empatía, dirigidos al alumnado desde la etapa infantil.

A su vez, la moción pedía formar de manera continua y anual a docentes, personal educativo y familias en detección, prevención y gestión del acoso escolar mediante cursos homologados y talleres prácticos.

En el texto se demandaba, asimismo, la creación de una campaña de comunicación "empoderando a quienes no miran para otro lado y protegen a quien está sufriendo", así como la puesta en marcha de un mecanismo "que proteja a los alumnos y dé confidencialidad a los alumnos que sufren acoso o quienes denuncian el acoso hacia otros compañeros sin que sufran represalias por parte de quienes acosan".

El PP también reclamaba la instalación de cámaras "en los puntos de difícil vigilancia por parte de los adultos al cargo de los menores", como "esquinas, accesos a baños o lugares de juego fuera de la vista de los adultos, como casitas de juego o toboganes"; y "eliminar los puntos ciegos para que los alumnos estén bajo la vigilancia de un adulto en todo momento".

Por su parte, la iniciativa de Sumar ha sido rechazada al recibir el voto en contra de PNV, PSE, PP y Vox, mientras que EH Bildu la ha apoyado. Sumar instaba al Gobierno vasco a "reforzar la respuesta institucional" frente al acoso escolar, garantizando la plena aplicación de la Ley de Infancia y Adolescencia y el Protocolo Vasco de Actuación ante el Acoso Escolar, mediante "una coordinación interdepartamental estable" entre los departamentos de Educación, Salud, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y Seguridad.

Sumar planteaba que esta coordinación "deberá traducirse en un sistema anual de evaluación y rendición de cuentas ante el Parlamento, con datos desagregados sobre protocolos activados, tiempos de respuesta, medidas adoptadas y resultados".

Además, reclamaba un fortalecimiento del personal y de las "condiciones estructurales" de los centros educativos, con el fin de crear entornos escolares "emocionalmente seguros" y de reducir los factores de riesgo asociados al acoso.

Con ese objetivo, instaba al Gobierno Vasco a "reforzar" la Inspección Educativa en materia de convivencia y protección frente a la violencia, mediante el incremento de plantillas, la especialización en bienestar emocional y convivencia, y la realización de inspecciones "proactivas y periódicas".

A su vez, pedía la retirada del concierto educativo a los centros privados concertados que incurran en "negligencia grave" en la aplicación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia o el Protocolo Vasco de Actuación ante el Acoso Escolar, "incluida la no activación o activación tardía de los protocolos de protección".

Sumar planteaba que, con ese objetivo, el Gobierno Vasco modificara el régimen jurídico de conciertos "para incorporar expresamente esta causa de extinción automática y garantizar su aplicación efectiva".

La enmienda aprobada por el PNV y el PSE-EE ha salido adelante con el apoyo de EH Bildu, la abstención de Sumar y el voto en contra de PP y Vox. A través de este texto, se subraya la importancia de "la empatía, respeto mutuo y una ciudadanía digital responsable para hacer frente a la grave amenaza que supone el acoso y el ciberacoso para el bienestar de los alumnos y del profesorado".

Ante esta situación, el Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación a "seguir consolidando un modelo coordinado y referente de actuación integral para intervenir de manera rápida y eficaz ante cualquier situación de acoso".

A través de esta enmienda, la Cámara insta a Educación a "seguir apostando por la combinación de intervención especializada e individualizada, sensibilización comunitaria y responsabilidad compartida con los agentes educativos", así como a mantener "una reflexión permanente sobre el uso de la tecnología para aportar una estrategia sólida frente a los desafíos actuales de la convivencia escolar".

Por otra parte, el Parlamento insta a Educación a "seguir formando a los docentes y a las comunidades educativas para reforzar la prevención y la detección del acoso escolar, de manera que sepan reconocer las señales de riesgo, identificar el daño social y ayudar a repararlo aportando respuestas".

En el transcurso del debate, la parlamentaria del PP Muriel Larrea ha subrayado que el acoso escolar "no es una cosa de niños", sino "un fenómeno estructural de violencia que causa profundo sufrimiento en la infancia y adolescencia". En este sentido, ha advertido de que los datos de Euskadi "son inapelables y exigen una respuesta inmediata y robusta", dado que --según ha recordado-- en el pasado curso "se confirmaron" 522 casos de acoso escolar sobre un total de 2.263 situaciones analizadas.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha compartido la preocupación del PP con este problema, así como alguna de las medidas planteadas por este partido en su moción. No obstante, se ha desmarcado de otras de sus propuestas, especialmente la relativa a la instalación de cámaras, dado que eso no aporta "solución alguna". "No queremos centros educativos que se parezcan a cárceles o a centros penitenciarios con cámaras de vigilancia", ha explicado.

Por parte del PNV, Aritz Abaroa ha considerado que este es un problema al que hay que hacer frente de una forma "integral", a través de "la prevención, sensibilización, confidencialidad protección, intervención coordinada, e inmediatez". En este sentido, ha afirmado que el Departamento de Educación "está reforzando la formación del profesorado, la detección precoz, la coordinación con los servicios sociales y sanitarios, y la actualización permanente de los protocolos".

La parlamentaria del PSE-EE Estibaliz Canto ha advertido la necesidad de mantener una actitud de "tolerancia cero" frente al acoso y de fomentar la prevención y detección temprana frente a este tipo de situaciones, aspectos en los que ha subrayado que el Gobierno Vasco "ya está trabajando".

El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha manifestado que para abordar este problema de forma adecuada es necesario dotar de más personal a los centros educativos, en los que los docentes están "hasta el cuello de trabajo". Además, ha planteado la importancia de la prevención; de educar "en el uso responsable y ético de las redes sociales y de las herramientas tecnológicas; de fomentar el bienestar emocional de los alumnos; y de mejorar la coordinación entre todos los agentes.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que es necesario "poner el foco en el acosador y su entorno", con el fin de acabar con la sensación de "impunidad" con la que actúan.