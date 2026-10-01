El Parlamento Vasco proclama a Beatriz Artolazabal (PNV) como senadora por designación autonómica

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VITORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento Vasco ha proclamado este jueves como senadora por designación autonómica a Beatriz Artolazabal, que relevará a Estefanía Beltrán de Heredia como portavoz del grupo del PNV en la Cámara Alta.

La candidatura de Artolazabal, que hasta ahora desempeñaba el cargo de primera teniente de alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, ha salido adelante con los 39 votos a favor que suman PNV y PSE-EE y los 36 en blanco de la oposición (EH Bildu, PP, Sumar y Vox).

Artolazabal (Vitoria-Gasteiz, 1970) se afilió al PNV con 21 años. Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad del País Vasco (EHU) e inició su trayectoria política como concejala en el Ayuntamiento de la capital alavesa en 2000.

Precisamente en esta institución ha estado trabajando durante los últimos tres años como primera teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público y Barrios.

Durante su trayectoria política, también ha sido directora económico-financiera de Osakidetza, diputada de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, y consejera del Gobierno Vasco, primero como responsable de Empleo y Políticas Sociales; y después, de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

(Habrá ampliación)