Al anochecer se proyectará en la fachada de la sede parlamentaria una imagen diseñada específicamente para recordar esta jornada. - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, que se celebra cada 19 de noviembre, en cumplimiento de su compromiso para contribuir a la visibilización de esta forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Este compromiso parlamentario tiene su origen en el trabajo desarrollado por la ponencia constituida en 2019 en la Cámara vasca para estudiar y formular propuestas en materia de prevención, verdad y reparación de los casos de abuso sexual contra menores, según ha recordado el Parlamento en un comunicado.

En la siguiente legislatura, la Cámara dio continuidad a esta labor mediante una nueva ponencia, que culminó sus trabajos con un informe que recogía propuestas y compromisos en distintos ámbitos.

Entre esos compromisos, el Parlamento Vasco asumió el de recordar anualmente el 19 de noviembre mediante declaraciones y actividades que contribuyan a hacer visible esta violencia y a romper el silencio que la rodea.

En el marco de esta conmemoración, al anochecer se proyectará en la fachada de la sede parlamentaria una imagen diseñada específicamente para recordar esta jornada.

Con esta iniciativa, la Cámara reafirma su compromiso con "la prevención del abuso sexual infantil, la protección de los derechos de la infancia, y la necesidad de dar visibilidad a una realidad que exige atención, sensibilización y una respuesta colectiva.