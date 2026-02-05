El Parlamento Vasco recuerda a Gregorio Ordóñez con un minuto de silencio

Archivo - Homenaje a Gregorio Ordóñez durante el primer pleno del año en el Parlamento Vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Vasco ha guardado este jueves un minuto de silencio en memoria del parlamentario del PP Gregorio Ordóñez, asesinado el 23 de enero de 1995 por ETA.

El homenaje se ha realizado al inicio del pleno que celebra la Cámara autonómica, que hoy reanuda su actividad ordinaria tras el parón navideño.

En el exterior de la Cámara, se ha colocado una fotografía de Ordóñez y se mantendrá encendido un pebetero frente a la escultura en memoria de las víctimas del terrorismo, ubicado junto a la entrada del Parlamento.

El 18 de febrero de 2014 la Mesa del Parlamento autonómico acordó realizar todos los años actos de homenaje a los cuatro parlamentarios vascos asesinados (Ordóñez, Enrique Casas y Fernando Buesa, víctimas de ETA, y Santiago Brouard, asesinado por el GAL), coincidiendo con la sesión plenaria convocada en fechas cercanas a su asesinato.