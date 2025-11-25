El Parlamento Vasco se suma al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

VITORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco se ha sumado al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la instalación del punto morado en la fachada de su sede.

La Cámara autonómica acogerá una jornada con el título 'Violencias machistas: las visibles y las invisibles en nuestro día a día', en la que la periodista del diario Berria Maite Asensio Lozano, compartirá cómo trabajan la violencia machista en el periódico tanto a la hora de abordar la información, como desde la perspectiva organizativa.

En el coloquio posterior se analizarán situaciones cotidianas para comprender e identificar mejor las violencias machistas, desde las más evidentes hasta las más sutiles, incluidos los micromachismos, según ha informado el Parlamento en un comunicado.