El paro aumenta en Euskadi en 479 personas en junio, con lo que alcanza las 104.212 personas

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BILBAO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de junio 104.212 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 479 más que en mayo, el segundo mayor incremento del conjunto de comunidades autónomas por detrás de Murcia. En términos porcentuales, el desempleo ha aumentado un 0,46%, frente al descenso de la media estatal del 1,24%, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno Vasco.

En comparación con el mes de junio de 2025, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca ha sumado 821 personas, lo que representa un incremento del 0,79%, frente a la caída del 4,47% de la media estatal. En este caso, Euskadi se sitúa como la comunidad con mayor aumento interanual en términos absolutos y la segunda en la variación porcentual.

Entre los territorios vascos, Gipuzkoa ha aumentado en junio en 391 personas su población desempleada (+1,42%) en comparación con el mes de mayo y Bizkaia en 245 (+0,42%), mientras que Álava la ha reducido en 157 personas (-0,89%). Del mismo modo, la comparativa interanual registra 684 parados más en Bizkaia (+1,17%) y Gipuzkoa 641 más (+2,36%), frente al descenso en 504 en Álava (-2,81%).

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