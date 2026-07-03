El parque eólico de Labraza recibe más del doble de solicitudes de la ciudadanía alavesa para su financiación

Parque eólico Oiz - IBERDROLA

VITORIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque eólico de Labraza (Álava) ha recibido más del doble de solicitudes de la ciudadanía alavesa para su financiación, ya que la demanda real ha superado los 6,5 millones de euros frente a los 3 millones ofertados.

La convocatoria para la cofinanciación ciudadana del parque eólico de Labraza ha confirmado inversiones de 3 millones de euros de la ciudadanía alavesa interesada en participar activamente en este proyecto eólico, según ha informado Iberdrola en un comunicado.

En total han sido 88 personas las que han realizado una aportación monetaria efectiva, con una inversión total captada de 3 millones de euros, cumpliendo así con el objetivo fijado para la financiación colectiva.

En cuanto al origen de las solicitudes, más de un tercio de la aportación total, 1,1 millones de euros se ha cubierto por vecinas y vecinos de Labraza, Barriobusto y Oion. Sumando la Rioja Alavesa el número de solicitudes supera el 60%.

La ciudadanía de estas zonas tenía garantizada su participación efectiva por ser vecinos de la zona prioritaria de inversión por ser las más cercanas al parque eólico. Las solicitudes del resto de Álava han alcanzado 1,17 millones de euros.

Respecto a las cuantías de las aportaciones, el 16% son de hasta 5.000 euros, el 42% de hasta 25.000 euros y el 42% restante superan los 25.000 euros.

CARACTERÍSTICAS

Esta convocatoria de 'crowlending' de Labraza fue lanzada el pasado 18 de mayo con una propuesta de cofinanciación colectiva a 3 años y un tipo de interés fijo al 7% anual garantizado, con un objetivo de financiación máxima de 3 millones de euros.

El rango de inversión se estableció entre 1.000 euros y 100.000 euros por persona. Aunque dirigida prioritariamente a los habitantes de Labraza, Barriobusto, Oion y Rioja Alavesa, al mismo tiempo se ha abierto a todo el territorio histórico de Álava. El objetivo ha sido priorizar a los vecinos de las zonas más cercanas al parque eólico.

El parque eólico de Labraza, el primer proyecto eólico en Euskadi en 20 años, se encuentra actualmente en construcción. Supondrá una inversión público-privada de 59 millones de euros a través de Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía, agencia energética del Gobierno Vasco.

La instalación de este parque eólico de 40 MW supone incrementar la potencia eólica instalada actual de Euskadi en un 26%, al pasar de 155 MW a 193 MW. Las previsiones apuntan a una producción anual cercana a los 100.000 MWh que abastecerán mediante energía renovable a 30.000 hogares y evitará la emisión a la atmósfera de 16.300 tCO2.

El parque eólico de Labraza prevé la creación de hasta 90 empleos, fundamentalmente locales, durante la fase de construcción. La instalación del parque eólico supondrá para las arcas municipales un ingreso inicial de alrededor de 1,2 millones de euros con el inicio de las obras y de unos ingresos recurrentes del entorno de 230.000 euros anuales en concepto de impuestos y cánones.

Además, las vecinas y vecinos podrán beneficiarse de una tarifa eléctrica reducida durante la vida útil del parque. El parque eólico de Labraza tiene en cuenta diferentes e innovadoras medidas de protección de avifauna y la biodiversidad, entre las que se incluye la instalación de dispositivos de detección de avifauna sensible y parada de aerogeneradores; y la restauración paisajística e integración ambiental de zonas clave de actuación del proyecto, mediante hidrosiembras y plantaciones.

A su vez, se contempla la restauración vegetal con recuperación de Hábitats de Interés Comunitario; la reposición de marras y/o el enriquecimiento con frondosas en superficies del Consorcio de Reforestación número 259; y el apantallamiento vegetal de algunos tramos del Camino Ignaciano.