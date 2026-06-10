Pasaia celebra la aprobación del BICE que supone "un paso para saldar la deuda histórica" con los municipios de la bahía

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SAN SEBASTIÁN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pasaia, Teo Alberro, ha celebrado que las Juntas Generales de Gipuzkoa hayan aprobado este miércoles la implantación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), una medida "largamente reivindicada" por los ayuntamientos de Pasaia, Lezo y Errenteria, y ha considerado que supone "un paso importante para empezar a saldar la deuda histórica con los municipios y la ciudadanía de la bahía".

En un comunicado, Alberro ha resaltado que el BICE permitirá "avanzar en el reconocimiento institucional de las afecciones que genera la actividad portuaria". Según ha explicado, la aprobación de esta norma permitirá que a partir de 2027 el Puerto de Pasaia contribuya fiscalmente a los municipios que conviven diariamente con el impacto de su actividad.

Tal y como ha recordado, "Gipuzkoa era hasta ahora una excepción", ya que este instrumento fiscal "ya se aplica en otros territorios para compensar a los municipios que albergan infraestructuras de características especiales como puertos, centrales energéticas o grandes infraestructuras de transporte".

El alcalde ha señalado que "Pasaia está hoy más cerca que nunca de recibir una compensación económica justa por las afecciones derivadas de la actividad portuaria", ya que durante décadas los vecinos de la bahía han "soportando las consecuencias de la actividad portuaria: ruido, polvo, tráfico pesado y una importante ocupación del suelo". "Era necesario corregir esta anomalía y reconocer también desde el ámbito fiscal la realidad que vivimos", ha añadido.

El Ayuntamiento ha querido destacar el trabajo conjunto realizado durante los últimos meses por los alcaldes de la bahía para trasladar esta reivindicación a las instituciones forales y reclamar "medidas compensatorias estables" para los municipios de la bahía.

En este sentido, ha recordado que en mayo de 2025 los representantes municipales de Pasaia, Lezo y Errenteria mantuvieron una reunión con la diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Itziar Agirre, para solicitar la activación de este impuesto y que, dos meses después, trasladaron la misma petición a la diputada general, Eider Mendoza.

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2025, Teo Alberro, Mikel Arruti y Aizpea Otaegi comparecieron conjuntamente en la Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Gipuzkoa para exponer las afecciones que la actividad portuaria genera en los municipios de la bahía y reclamar medidas fiscales y económicas compensatorias.

"Fruto de ese trabajo institucional y de una reivindicación sostenida en el tiempo, el BICE será una realidad en Gipuzkoa a partir del próximo ejercicio fiscal", ha insistido.

No obstante, desde el Ayuntamiento pasaitarra han subrayado que este avance "no supone un punto final". "Los municipios que soportamos el impacto de la actividad portuaria necesitamos más recursos para responder adecuadamente a las necesidades de nuestra ciudadanía y afrontar los retos derivados de esta convivencia", ha señalado Alberro.

El Consistorio ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando por un modelo portuario "más sostenible, más equilibrado y más justo, que sitúe a las personas y al bienestar de los municipios de la bahía en el centro de las decisiones".