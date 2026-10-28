Pasaia inicia el proceso 'Mapa morado y puntos oscuros' para analizar el espacio público desde una perspectiva feminista

Presentación del proceso 'Mapa morado y puntos oscuros' - AYUNTAMIENTO PASAIA

SAN SEBASTIÁN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pasaia ha puesto en marcha el proceso 'Mapa morado y puntos oscuros' con el fin de analizar el municipio guipuzcoano desde una perspectiva feminista y elaborar propuestas para que los espacios públicos sean "más justos, seguros y habitables" para toda la ciudadanía.

La concejala responsable de Acción Social, Aintzane Taberna, el edil Julen Rodríguez y la representante del grupo municipal PNV, Enara Mecerreyes, con quien el Gobierno acordó en la negociación de los presupuestos de 2026 la partida para poner en marcha este proyecto, han presentado la iniciativa.

Según han explicado, el diagnóstico de los puntos oscuros identificará espacios y situaciones que "limitan la autonomía: lugares que provocan miedo o inseguridad, ámbitos que carecen de protección ante riesgos y accidentes, espacios con problemas de accesibilidad y que dificultan la movilidad o la gestión del tiempo diario".

Por su parte, el mapa morado "permite la lectura del municipio desde una perspectiva feminista, identificando espacios significativos que preservan la memoria histórica de las mujeres, espacios que facilitan el cuidado y la vida reproductiva, espacios que promueven la vida comunitaria". Este trabajo se desarrollará en una segunda fase.

Tal y como han recordado, en el Diagnóstico participativo de Puntos Oscuros de Oarsoaldea realizado en 2015 se identificaron 16 puntos de la localidad. El nuevo proceso actualizará el trabajo anterior y lo situará en "un análisis más amplio".

"El diseño de las calles, la iluminación, la accesibilidad, la posibilidad de transporte o las condiciones en las que se realizan los cuidados influyen en la movilidad autónoma de las personas en el día a día y en el pueblo", han apuntado.

CUATRO ÁREAS

Por ello, el diagnóstico no se centrará únicamente en la perspectiva de la seguridad, sino que abordará cuatro áreas principales: la seguridad ante agresiones y amenazas, la protección frente a riesgos y accidentes, la accesibilidad universal, y la movilidad.

Taberna ha afirmado que "el diseño, la organización y el uso de calles y plazas influye en la vida cotidiana de las personas, en la libertad de movimientos y en el nivel de autonomía". "Incorporar la perspectiva feminista es revisar cómo construimos y organizamos el pueblo, teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas", ha añadido.

En esa línea, han detallado que la parte fundamental del proceso será la participación ciudadana. En la primera fase se realizarán tres sesiones y en el proceso se prestará especial atención a las experiencias de las mujeres, buscando recoger miradas de personas de diferentes edades, orígenes, capacidades y condiciones de vida.

Además de las sesiones presenciales, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía un cuestionario digital en el que se pueden realizar aportaciones hasta el 20 de noviembre.