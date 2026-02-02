El Paseo Nuevo de San Sebastián registra cierres hasta el miércoles por olas

Archivo - Paseo Nuevo de San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Paseo Nuevo de San Sebastián registrará cierres desde este lunes hasta el miércoles por el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, según han informado desde Protección Civil del Ayuntamiento donostiarra.

Este lunes el cierre será de tres a siete de la tarde, el martes de tres de la madrugada a siete de la mañana y el miércoles de cuatro de la madrugada a ocho de la mañana.

Estará cerrado para vehículos y los peatones tendrán paso autorizado con precaución. Además, el Consistorio pide "atención y precaución" durante desplazamientos y visitas a la isla Santa Clara. "Las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad", ha añadido.