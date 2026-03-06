El patrimonio en peligro será protagonista en la X edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio en Gipuzkoa

Archivo - Presentación de la IX edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio en Gipuzkoa 2025 - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El patrimonio en peligro será protagonista en la X edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2026, que tendrán lugar en octubre. El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha invitado a la ciudadanía a presentar propuestas para organizar eventos ligados este tema. Se trata de un programa que promueve el Consejo de Europa y organiza la institución foral guipuzcoana en colaboración con las diputaciones forales de Araba y Bizkaia y el Gobierno Vasco.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha subrayado que "hablar de patrimonio en peligro es hablar también de aquello que una sociedad decide proteger, cuidar y transmitir". "No se trata solo de conservar piedras, objetos o edificios, sino de preservar la memoria colectiva, los saberes, los relatos", ha añadido.

Álvarez ha destacado, además, que "proteger el patrimonio es una forma de defender lo común". "Frente al olvido, el deterioro o la pérdida, necesitamos una ciudadanía implicada y unas instituciones comprometidas con una cultura accesible, participativa y al servicio del bien común. Estas jornadas son una invitación a mirar nuestro patrimonio con responsabilidad, pero también con imaginación y futuro", ha señalado.

En ese sentido, la diputada ha animado a asociaciones, entidades, profesionales y ciudadanía a presentar propuestas para esta nueva edición, "porque la mejor manera de cuidar el patrimonio es activarlo, compartirlo y abrirlo a la sociedad; hacerlo visible, cercano y vivo en todo el territorio".

Las actividades de esta edición se desarrollarán a partir del próximo mes de octubre. El tema de 2026, el patrimonio en peligro, busca "crear conciencia sobre los diversos riesgos que amenazan nuestro patrimonio material e inmaterial" y se articulará en tres ejes.

Así, 'Revivir' se centra en la dimensión humana, la transmisión de conocimientos y la recuperación de tradiciones y lugares en peligro, 'Resistir' abarcará la protección del patrimonio ante amenazas físicas y estructurales, "usándolo como fuente de resiliencia", mientras que 'Reimaginar' lo proyecta al futuro a través de la innovación y nuevas formas de interacción con el patrimonio.

De este modo, tendrán cabida en el programa actividades de formatos diferentes: gymkhanas, visitas a lugares a los que normalmente no se puede acceder, visitas comentadas, tertulias, conciertos, exhibiciones o talleres, entre otros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las actividades que participarán en el programa podrán proponerse a través de la web de Gipuzkoa Kultura a partir del 10 de marzo hasta el 11 de mayo, por cualquier entidad, organización colectiva, empresa o persona individual que desee organizar una actividad para dar a conocer el patrimonio.

Para facilitar la tarea de los organizadores a la hora de presentar propuestas, en 2020 se editó una guía de participación. La guía actualizada estará disponible en la web de Gipuzkoa Kultura a partir del lunes 9 de marzo.

Además, también el lunes, a las 11.00 horas se celebrará una reunión informativa abierta a toda persona que quiera participar en las jornadas en el Convento Santa Teresa de San Sebastián, que podrá seguirse vía streaming. Es necesario inscribirse a través de la web de Gipuzkoa Kultura en este enlace o enviando un email a gipuzkoa.oej@gipuzkoa.eus.

En la pasada edición de las jornadas se organizaron 123 eventos de Gipuzkoa con más de 4.500 participantes, y llegaron a 37 municipios de Gipuzkoa. El año pasado hasta 70 agentes diferentes se sumaron al proyecto.

PROGRAMA ACCESIBLE

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una iniciativa del Consejo de Europa y la Comisión Europea y en Euskadi son impulsadas por la tres diputaciones forales con el apoyo del Gobierno Vasco. Desde su creación en 2016, más de 30.500 personas han participado en los más de 600 eventos que se han organizado a lo largo de todo el territorio guipuzcoano, con más de 45 municipios que han acogido actividades.

En las últimas dos ediciones, se realizaron mejoras para ampliar el acceso de todas las personas a las Jornadas Europeas del Patrimonio. El programa fue editado en un PDF accesible, se incluyó un QR en braile y en relieve en la portada que permitía descargarse el PDF accesible del programa.

Además, el programa contará con el apoyo de los técnicos arquitectos del Servicio de Patrimonio Histórico-artístico, colecciones y museos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y de la empresa K6 Gestión Cultural que lleva la secretaría técnica del proyecto.