La patronal alavesa cifra en un 7,8% el seguimiento de la huelga y califica de "fracaso" la movilización

VITORIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La patronal alavesa SEA cifra en un 7,91% el respaldo a la huelga en las 150 empresas del territorio histórico sobre las que dispone de datos, entre las que se incluyen Mercedes, Michelin y Aernnova, por lo que ha calificado de "fracaso" esta movilización en demanda de salarios dignos y de soluciones a la crisis de la vivienda.

SEA Empresas Alavesas ha indicado, a través de un comunicado, que la jornada "ha transcurrido con absoluta normalidad en términos generales y sin alteraciones significativas de la actividad productiva".

A su vez, ha informado de que según los datos facilitados por 150 empresas del territorio, entre las que figuran Mercedes, Michelin y Aernnova, y que representan a cerca de 14.000 trabajadores, el seguimiento de la huelga se ha situado en el 7,91%.

La patronal ha asegurado que este respaldo a la huelga "no ha tenido repercusión alguna en la actividad de las compañías consultadas, que han podido desarrollar sus procesos productivos y el resto de sus funciones con normalidad, sin que se hayan registrado alteraciones en su funcionamiento".

SEA ha manifestado que "la normalidad ha sido especialmente destacable en las zonas industriales y polígonos empresariales de Álava, en las se concentra buena parte de la actividad económica y empresarial del territorio".

"INCIDENTES PUNTUALES"

Por el contrario, indicado que "los incidentes puntuales registrados en el casco urbano sí han podido afectar en alguna medida al funcionamiento habitual de determinados establecimientos comerciales y hosteleros".

SEA Empresas Alavesas ha afirmado que "el legítimo ejercicio del derecho a la huelga debe ser plenamente compatible con el derecho de aquellos trabajadores que deciden acudir libremente a sus puestos de trabajo".

Además, ha señalado que este derecho "debe desarrollarse desde el respeto a las empresas, a su actividad y a las organizaciones que legítimamente las representan".