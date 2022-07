Patti Smith y Emir Kusturika abrirán en septiembre la temporada de Kursaal Eszena de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante Patti Smith y el artista multidisciplinar Emir Kusturica abrirán en septiembre la temporada de conciertos de Kursaal Eszena en San Sebastián. Las entradas para sus actuaciones se ponen a la venta este martes a partir de las once y media de la mañana en la web 'web kursaal.eus' y en las taquillas del palacio de congresos donostiarra Kursaal.

En un comunicado, Kursaal Eszena ha indicado que el miércoles 28 de septiembre a las ocho de la tarde comenzará su nueva temporada con un concierto de la "polifacética y ya convertida en leyenda de la cumbre del rock Patti Smith".

La cantante publicó hace casi medio siglo su primer álbum 'Horses', que en 2010 se incluyó al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. La discografía de la también llamada "madrina del punk" ha obtenido el reconocimiento del público y nominaciones a los premios Grammy y Golden Globe. Entre sus

canciones más célebres destacan 'Because the Night', coescrita con Bruce Springsteen, o 'People Have the Power', que creó junto a su marido Fred Sonic Smith.

La también escritora, artista visual y activista a favor de los derechos humanos y de la preservación del medio ambiente vendrá acompañada de la banda formada por el guitarrista Lenny Kaye, el batería Jay Dee Daugherty, el bajista y teclista Tony Shanahan y su hijo, el guitarrista Jackson Smith.

El jueves 13 de octubre, también a las ocho, el artista multidisciplinar Emir Kusturica recalará en el Kursaal con su banda The No Smoking Orchestra para ofrecer una de las veladas de su gira de despedida. Protagonizados por músicas folclóricas de Europa y del mundo, los conciertos del artista serbio, "claro embajador" de la cultura balcánica, se asemejan "a una fiesta popular llena de eclecticismo", han destacado las mismas fuentes.

Además de las canciones de su último disco, 'Corps Diplomatique', se podrá también disfrutar de las bandas sonoras creadas por el cineasta y las melodías de sus discos anteriores antes de que el grupo dé su último adiós.