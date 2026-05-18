Pedro Bravo presenta este lunes en Bilbao su ensayo "Antes todo esto era ciudad", una reflexión sobre las urbes actuales

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor madrileño Pedro Bravo presenta este lunes en el salón de El Carmen de Bilbao, "Antes todo esto era ciudad" (Debate), ensayo donde ofrece reflexiones, ideas y propuestas sobre la forma de recuperar las ciudades para sus habitantes tras observar que, en los últimos años, "urbes grandes, medianas e intermedias luchan por no quedarse atrás en la competición por atraer visitantes e inversores".

La presentación tendrá lugar en el salón de barrio bilbaíno de Indautxu, a partir de las 19.00 horas, en un encuentro de entrada libre hasta completar aforo en el que el ensayista conversará con el periodista César Coca.

En la introducción a su ensayo, Bravo explica que "desde hace unos cuantos años, los valores y bondades urbanas se están desvaneciendo ante el empuje de varias tendencias que convergen y motivan un cambio de era en el modelo actual de las ciudades".

"Antes todo esto era ciudad" es, así "un ensayo que recoge, analiza y contextualiza los procesos que nos han llevado a sentirnos extraños en nuestras ciudades que también ofrece una serie de reflexiones, ideas y propuestas para no sólo recuperar las ciudades, sino transformarlas".

Bravo considera que las ciudades "han dejado de ser lo que se supone que eran" y se pregunta si en lo que se han convertido es en "una marca, un producto, un destino, una agencia de eventos o un tablero de juego para el enriquecimiento de los capitales internacionales".

El ensayo parte de la constatación de que la mayor parte de la población mundial -y, desde luego, la de España y Europa- vive en ciudades, de forma que "los modelos económicos, las propuestas de innovación y las tendencias culturales nacen y se extienden desde entornos urbanos".

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

Bravo señala que la ciudad es el espacio en el que casi todo converge, "un territorio que sirve para explicarnos como sociedad" y donde el autor, a partir de la observación de las dinámicas que afectan a las urbes, analiza el momento y lugar en la historia y hace un diagnóstico de la situación que sirve "tanto para las ciudades como para nuestra existencia como especie".

Asimismo, desde la editorial que publica la obra han añadido que Bravo, mediante "un estilo cercano y ágil pero también profundo y reflexivo, conforma un relato sobre lo urbano y humano construido a partir de referencias, ejemplos, visiones apoyadas en la historia, datos y pensamiento, todo a partir de su experiencia y trabajo en este ámbito".

De esta forma, el ensayo es un libro que recorre el camino de lo íntimo a lo político, de lo cotidiano a lo global a partir del hecho de que "las ciudades en las que vivimos son nuestro hogar y, cuando se administran para que sirvan a otros objetivos, el resultado nos produce un efecto que Bravo califica de extrañamiento".

Ese es el punto de partida de la obra, que explica cómo los procesos que convierten las ciudades en productos "están destruyendo los vínculos con ellas y haciendo que sean cada vez más hostiles para sus habitantes".

La estructura del libro tiene dos partes bien diferenciadas y mientras en la primera el autor desarrolla las causas que provocan ese extrañamiento o "desamor", en la segunda parte plantea una serie de ideas y líneas de actuación para "transformar lugares y comunidades".

Bravo parte de las dinámicas económicas, políticas, sociales, tecnológicas y culturales que están convirtiendo todo tipo de ciudades en lugares cada vez más difíciles de habitar y defiende que no hay que resignarse a ellos sino que, asumiendo que "estamos en una etapa de movimiento, tenemos la oportunidad de imaginar cómo queremos vivir".

Para el autor, "no se trata de recrearse en una mirada idealizada y nostálgica de lo urbano, al contrario: la esperanza está en la oportunidad de reconfigurar la construcción de comunidades abiertas, atentas y realmente conectadas", defiende.

En este sentido, el autor madrileño asegura en la introducción que "las mismas causas que están convirtiendo en extrañas e inhabitables nuestras ciudades, están impulsando una ola reaccionaria que arremete contra sus valores armada con insolidaridad, egoísmo y violencia", lamenta.

El ensayista describe "un panorama complejo y complicado", pero elige la esperanza como "alternativa al pesimismo y al optimismo", al tiempo que considera que "el diagnóstico de lo que está pasando y el reconocimiento de lo que no se ha hecho bien son las palancas para un ejercicio de renovación de ideas, acciones y comportamientos que nos puedan llevar por un camino nuevo".

El autor es crítico con los poderes económicos y políticos, con los modelos burocráticos y de gobernanza e incluso con la sociedad civil y la ciudadanía, pero también invita a todos esos agentes a replantearse el sentido de la vida en las ciudades y su función en ellas si "somos capaces de evolucionar y transformar todas esas prácticas que nos alejan y nos hacen daño", concluye.