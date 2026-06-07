Pedrosa defiende que la Escuela Pública Vasca es "uno de los lugares donde Euskadi prepara su futuro cada mañana"

Inauguración de la 33ª Euskal Eskola Publikoaren Jaia en Santurtzi - IREKIA

BILBAO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha defendido que la "obra más importante" construida como sociedad "no está hecha de hormigón ni de acero", sino que son "nuestros niños, niñas y jóvenes", y ha puesto en valor la escuela pública vasca como "uno de los lugares donde Euskadi prepara su futuro cada mañana".

Pedrosa ha intervenido con estas palabras en Santurtzi la mañana de este domingo, en la inauguración de la 33ª Euskal Eskola Publikoaren Jaia, celebrada en Santurtzi bajo el lema 'Ehunetan', donde ha puesto en valor la escuela pública como "uno de los principales espacios de construcción colectiva de Euskadi y como una herramienta fundamental para preparar el futuro de las nuevas generaciones".

En el acto han participado también la presidenta de EHIGE, Susana Aribayos; la alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera; y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, junto a representantes de la comunidad educativa y de las instituciones vascas.

Durante su intervención, Begoña Pedrosa ha subrayado que "la obra más importante que construimos como sociedad no está hecha de hormigón ni de acero", sino que "son nuestros niños, niñas y jóvenes".

Además, indicado que la educación "trasciende la mera transmisión de conocimientos" para ser "un espacio donde el alumnado descubre sus capacidades, desarrolla su proyecto de vida, aprende a convivir con personas diferentes y construye vínculos que fortalecen la cohesión social".

La 33ª Euskal Eskola Publikoaren Jaia ha reunido en Santurtzi a "miles de personas", según ha trasladado Educación. Bajo el lema 'Ehunetan', la celebración "pone en valor una escuela pública construida entre muchas manos, muchas trayectorias y muchas realidades distintas, que encuentra precisamente en esa diversidad una de sus principales fortalezas".

La fiesta se desarrolla en cuatro espacios principales -Las Viñas Eskola, Gernika parkea, Parke Nagusia y Portua-, que acogen durante toda la jornada conciertos, teatro, talleres, actividades familiares, gastronomía, herri kirolak y numerosas propuestas participativas para todos los públicos.

Además, una programación itinerante llevará el ambiente festivo a las calles de Santurtzi con kalejiras, actuaciones musicales y actividades impulsadas por asociaciones, colectivos culturales y agentes vinculados a la escuela pública vasca, han detallado.

INVERSIÓN DE 750 MILLONES

Según ha informado el departamento encabezado por Pedrosa, más de 500 personas participaron en la elaboración del primer Plan Estratégico para la Transformación de la Escuela Pública Vasca "para reforzar la capacidad de los centros públicos ante los retos educativos, sociales y tecnológicos de los próximos años".

Desde 2022 se han estabilizado 6.610 docentes y se han creado 1.474 plazas estructurales en el sistema educativo. Además, durante el curso 2025-2026 se han incorporado 100 profesionales de Pedagogía Terapéutica y 97 docentes HIPI (refuerzo lingüístico para el alumnado de incorporación tardía), 44 en Infantil y Primaria y 53 en Secundaria. A partir del próximo curso se sumarán además 76 especialistas de Audición y Lenguaje, entre otras figuras, han detallado.

Por otro lado, a través de Hezkuntza Eraiki 2030, el Gobierno Vasco prevé movilizar 750 millones de euros hasta 2030 para nuevas construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones y mejoras de los centros educativos.

Asimismo, IkasLab se extenderá en el curso 2026-2027 a 40 centros públicos más para crear espacios de aprendizaje más flexibles, inclusivos e innovadores, mejora que incluye también la transformación progresiva de los comedores escolares, que ha permitido aumentar de 120 a 158 los centros con cocina propia y prevé la implantación de otras 40 nuevas cocinas durante los próximos años.

Respecto al euskera, que ocupa "un lugar central" para Educación en esta transformación, han explicado que "en una escuela pública cada vez más diversa, reforzar el aprendizaje y el uso del euskera significa también acompañar al alumnado recién llegado para que pueda incorporarse a la vida del centro, relacionarse con sus compañeros y compañeras y avanzar en igualdad de oportunidades".

Con ese objetivo, el programa EUSLE ha ampliado "de forma significativa" su alcance en los últimos cursos, pasando de 89 centros participantes en el curso 2024-2025 a 133 en el curso 2025-2026, y continuará creciendo el próximo curso.

Respecto a la FP pública, el Ejecutivo vasco ha defendido el impulso de una FP pública, "en euskera, innovadora e inclusiva, conectada con el tejido productivo y orientada a abrir nuevas oportunidades, también a través del refuerzo de la FP Inicial".

"La educación no solo prepara para el presente. También abre camino al futuro. Y los países no se definen solo por las infraestructuras que levantan, sino también por las generaciones que son capaces de formar", ha añadido la consejera.