Pedrosa dice que, 'a priori', Educación no tiene "nada previsto" sobre fusiones de colegios para el curso que viene

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha dicho que, 'a priori', su Departamento no tiene "nada previsto" en relación a fusiones de centros educativos para el curso que viene.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pedrosa ha señalado que en el curso recién acabado ha habido "muchísimas integraciones de proyectos educativos, tanto en la red pública como en la red concertada".

En ese sentido, ha remarcado que "muchas veces se habla solamente de una red, pero en todas las redes se están haciendo adaptaciones" y eso conlleva, según ha reconocido, "mucho nerviosismo por parte de las familias", pero "hemos intentado explicar, comunicar y ha habido mucho trabajo de cocina".

"Muchas veces estos procesos traen incertidumbre y lo que nos toca es tranquilizar y, sobre todo, explicar que se están haciendo porque pensamos que es lo mejor para nuestro alumnado, que aporta más calidad a los proyectos educativos y que se puede responder mejor a los retos sociales que tenemos a futuro".

Tras señalar que "el mapa escolar es algo muy dinámico", ha explicado que "muchas veces es el propio centro educativo el que se acerca y nos dice que no tienen alumnado y necesitamos hacer una reflexión". "Hacemos un ejercicio con datos, pero luego hay que trabajar con la comunidad educativa", precisa.

En otros casos, ha apuntado, desde el Departamento de Educación o desde la Inspección "miramos y decimos que tenemos una situación que hay que abordar y hay que tomar decisiones". "Es bidireccional, hay muchas aristas, son procesos muy delicados y, en muchos casos, las familias nos exigen muchas explicaciones que hay que dar", ha dicho.

En esa línea, ha insistido en que "hay que dar siempre explicaciones con datos y con argumentos rigurosos" y ha asegurado que, "si se toman decisiones no es por un capricho en un despacho determinado, es porque se ha hecho un análisis muy profundo de una situación que pensamos que lo que tiene que poner en el epicentro es lo mejor para el alumnado".

"Esa es la misión que tiene siempre este gobierno", ha defendido, para afirmar que "muchas veces se toman decisiones que igual son un poco impopulares, pero que a futuro pensamos que son las más adecuadas para nuestro sistema educativo y para el talento que necesita Euskadi".

PLAN DE CONFORT TÉRMICO

Por otro lado, Pedrosa, en el marco de los "episodios extraordinarios de calor muy poco habituales en Euskadi" que se están dando estos días, ha recordado que su Departamento trabaja en un plan de confort térmico para los centros educativos.

Según ha explicado, lo primero que están haciendo es acompañar a los centros educativos y dar "muchas orientaciones" en base a lo que indican desde Osakidetza y el Departamento de Seguridad.

Tras reconocer que los espacios del sistema educativo "en general necesitan cambios", ha indicado que la Consejería de Educación para a realizar "un diagnóstico que se tiene que adaptar a diferentes situaciones, con unas líneas de trabajo que nos marcarán los técnicos". También ha dicho que están comparando con los sistemas que tienen en otras comunidades autónomas.

Pedrosa ha indicado que hay edificios de centros escolares "de diferentes características, algunos están ya adaptados porque son nuevos y otros necesitan cambios estructurales".

En ese sentido, ha reconocido que "hay algunos que nos dan muchos problemas porque son edificios protegidos y tenemos que hablar con patrimonio y con muchas administraciones, también con los ayuntamientos".

"Lo que queremos es que nos adaptemos a este cambio climático y que los centros tengan espacios donde el alumnado pueda estar en ese confort térmico", ha dicho.