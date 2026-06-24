Pedrosa plantea hacer una reflexión sobre elementos a mejorar en la PAU "sin poner en tela de juicio a los evaluadores"

Archivo - Begoña Pedrosa presenta la estrategia integral de mejora de resultados 2025-2028 - PARLAMENTO VASCO - Archivo

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, cree necesario que el Gobierno Vasco y la universidad pública vasca, EHU, "se sienten y hagan una reflexión" sobre los elementos a mejorar en la Prueba de Accso a la Universidad (PSU), pero "sin poner en tela de juicio a los evaluadores técnicos", y ha considerado "relativamente fácil hacer un cambio" en la distribución del alumnado "de manera más repartida".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pedrosa ha dicho que, desde el 2020 al 2026, la PAU ha sufrido cambios a nivel estatal para modificar el examen para "adaptarlo a algunos déficits que podíamos haber tenido en la pandemia", pero ha señalado que los centros educativos han tenido, "desde octubre o noviembre, toda la información de cuáles eran las pautas de evaluación".

La consejera ha señalado que hay "una serie de elementos que confluyen y, en este caso, lo que hemos tenido en muchas comunidades autónomas es una bajada en las notas medias en diferentes asignaturas". En Euskadi, ha dicho, "hemos tenido una situación atípica en euskera y, a raíz de la preocupación que han tenido algunos centros y muchas familias, ha salido el tema y hemos tenido que abordarlo" porque "no podemos mirar para otro lado".

Tras remarcar que la PAU es "una prueba de acceso de la Universidad Pública Vasca, de la EHU", ha recordado que la normativa dice que las administraciones educativas tienen que "colaborar, aportar y ayudar a la hora de definir lo que es el modelo de examen porque son los docentes de las enseñanzas medias de bachillerato y otros colaboradores del sistema educativo los que son conocedores de lo que es el currículum".

De esta forma, ha explicado que en el diseño de la prueba hay "un profesor experto en esa materia y otro profesor de la universidad propiamente" y que, "a partir de estas comisiones, se van diseñando los exámenes".

Begoña Pedrosa ha indicado que luego hay "una serie de tribunales que son los que implementan las evaluaciones". "Hay 42 tribunales en la prueba de acceso a la universidad y lo que ha pasado es que ha habido ciertas desviaciones en un tribunal muy determinado. Y de ahí ha habido una preocupación y una petición de información, y ahí nos hemos puesto manos a la obra", ha dicho, para añadir que el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, "ha dado las explicaciones oportunas porque él tenía la información en ese sentido", mientras que su Departamento ha dado explicaciones en el Parlamento vasco.

Sobre el gran número de 'ceros' en el examen de euskera en concreto, Pedrosa ha indicado que el Departamento no puede "entrar a valorar técnicamente lo que se decide en un tribunal", por lo que la Consejería lo que ha hecho ha sido "hablar con la universidad y pedirle que explique a qué se debe esa desviación en un tribunal muy determinado".

Y para eso, ha apuntado, "existen los procesos que tenemos de revisión de exámenes", que se han llevado a cabo y "conocemos los datos: ha habido puntuación más elevada en algunos casos y en otros casos no". "Nosotros no podemos evaluar lo que un tribunal hace o no hace. Tenemos que ser muy rigurosos y cautos", ha advertido.

No obstante, ha apuntado que lo que sí pueden hacer como administración educativa y están trabajando para ello es, "cuando la sociedad o cuando un grupo de familias, que han sido muchas, tienen la percepción de que hay cosas que se tienen que hacer de otra manera o hay desconfianza, buscar maneras de que confíen en las administraciones y en las instituciones".

REFLEXIÓN

En ese sentido, ha planteado que el rector de la EHU y el Gobierno "nos sentemos y hagamos una reflexión sobre si hay algún elemento que podemos mejorar sin poner en tela de juicio a los evaluadores técnicos". "Tenemos que responder a la confianza de la sociedad. Ahí es donde tenemos que trabajar", ha subrayado.

Por ello, ha recordado que han hecho una serie de propuestas en el parlamento que la semana que viene trasladarán al equipo rectoral, entre ellas, la posibilidad de cambiar la manera de distribuir los tribunales o el alumnado de los centros educativos "para que no haya ninguna percepción de que aquí puede haber algún sesgo".

"Es muy importante, recobrar la confianza de la sociedad y de las familias", ha insistido, para apostar por buscar y proponer fórmulas "para que se den todas las condiciones de que esa percepción sea la que tiene que ser y que es recobrar la confianza en las instituciones y en cómo hacemos las cosas".

Begoña Pedrosa ha reiterado que se puede "buscar esos elementos donde hay que mejorar el procedimiento" y ha considerado "relativamente fácil hacer un cambio en cómo distribuimos al alumnado de manera más repartida". En cualquier caso, ha insistido en que al Departamento de Educación "le corresponde hacer propuestas y debatirlas", pero "la distribución de los tribunales, toda esa logística se hace desde la EHU".

"Son cambios de logística, de planificación a la hora de distribuir los tribunales, no son cambios estructurales", ha remarcado, para defender que la PAU tiene que ser "una prueba exigente, justa y transparente".

"Mi prioridad es el alumnado. Lo podemos hacer mejor o peor, pero tenemos que responder al alumnado y a las familias, y tenemos que prepararles lo mejor posible y tomar medidas, cada uno lo que le corresponde", ha señalado, al tiempo que ha advertido que "podemos hacer un juicio de si el euskera sí o el euskera no" porque "el euskera es nuestra lengua, somos una comunidad autónoma que tiene dos lenguas cooficiales, y el euskera es una lengua que necesita mucho aire, necesita mucho mimo y los centros educativos también lo piensan y también están en esa labor".

Por ello, ha asegurado que "no podemos permitirnos es hacer un debate sobre este tema, porque ahí corremos el riesgo de esa polarización que hemos visto en las últimas semanas en las redes sociales". "Me duele que estemos jugando con la sensibilidad de nuestro alumnado y de nuestras familias y también hay que tener mucho cuidado con cómo hablamos del profesorado", ha advertido.

En esa línea, ha remarcado que "todos los centros educativos saben perfectamente que el euskera forma parte del currículum y que cada uno tiene que contextualizar su proyecto educativo a su situación, bien porque están en un contexto sociolingüístico donde se habla más castellano, o bien porque tienen parte del currículum que es en castellano".

"Hay que darles tiempo y tenemos que trabajar y colaborar juntos para que ese alumnado realmente sienta que euskera les aporta y que euskera les va a ayudar en el futuro y que forma parte de su vida y de su entorno social", ha afirmado.

Pedrosa, que tiene previsto reunirse la próxima semana con el rector de la EHU y también con los centros educativos, para "escucharles, ayudarles a hacer una reflexión y también para rebajar un poco la tensión, porque han vivido momentos de tensión muy importantes", ha manifestado que "lo que nos toca es mirar para adelante, tomar decisiones y actuar con rigor. No hay otra salida".

Tras considerar que "a todos nos toca rebajar un poco la tensión y nos toca actuar, que significa un análisis profundo de la situación con muchísimos elementos", ha advertido que hay que tener "muchísima cautela con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que decimos".

Por ello, ha concluido que "hay que analizar, por un lado, lo que ha pasado en la prueba, y, por otro lado, cómo se sienten estos centros y estas familias, sobre todo nuestro alumnado, y a partir de ahí, actuar, tomar decisiones y buscar alternativas y mejoras".